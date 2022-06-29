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РИА Новости

"Хотят закрыть небо". На что решились США ради Украины

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Многоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4
Многоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Андрей Коц. США повышают ставки: вслед за реактивными системами залпового огня HIMARS Вашингтон планирует передать Киеву средства противоракетной обороны средней и большой дальности. По данным телеканала CNN, в Пентагоне считают, что это сведет на нет российское превосходство в воздухе. Оправданны ли такие ожидания — в материале РИА Новости.

Давно просили

За четыре месяца военной спецоперации, как отмечают в Минобороны, оборонный потенциал Украины существенно сократился. Значительную часть задач демилитаризации выполняют летчики и операторы высокоточного оружия. Именно современные ВКС с большим запасом "умных" ракет и снарядов — главное преимущество России.

У ВСУ остались лишь отдельные дивизионы ЗРС С-300 и "Бук", представляющих серьезную угрозу для российских самолетов. Поэтому Киев давно просит у западных союзников современные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Еще в 2018-м глава киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что поставки американских зенитно-ракетных комплексов ускорили бы вступление в НАТО. В апреле 2021-го глава офиса президента Андрей Ермак сетовал на то, что США размещают ЗРК в Польше, хотя "они должны быть" на Украине. Судя по сообщению CNN, Киев добился желаемого.

Американский военный на территории военной базы в Румынии

Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

На прошлой неделе президент США Джо Байден пообещал ВСУ "более совершенные ракетные системы и боеприпасы" в рамках очередного пакета помощи на 450 миллионов долларов. Пока, впрочем, неясно, о чем именно идет речь.

В основном американская армия вооружена комплексами THAAD и Aegis Ashore. Но они не годятся для украинского театра военных действий в силу технических особенностей. Еще есть несколько установок израильского "Железного купола", однако Тель-Авив не разрешает их реэкспорт.

Сложная техника

"Вероятнее всего, Белый дом отправит Киеву комплексы ПВО Patriot, — считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Эти системы — достаточно серьезная угроза для нашей авиации. "Патриоты" стоят на вооружении с 1980-х и неоднократно модернизировались. Последние модификации одинаково эффективно сбивают как самолеты и вертолеты, так и оперативно-тактические ракеты комплекса "Искандер-М". Но конечно, вряд ли украинцы получат этого оружия столько, чтобы оно сыграло заметную роль".

Испытательные стрельбы из ЗРК "Патриот"

Источник изображения: © Фото : U.S. Army

Эксперт подчеркнул: мало просто доставить современные ЗРК на линию фронта. Нужно еще научить военнослужащих с ними обращаться. И здесь ситуация сложнее, чем с другими видами вооружений. С "Джавелином" или "Стингером" можно разобраться за полдня. Зенитно-ракетный комплекс — гораздо более сложная техника, взаимодействующая с радиолокационной, спутниковой и оптической разведками. Для эффективного применения требуется полноценный курс обучения.

К тому же, добавляет аналитик, вся логистическая структура на западе и юге Украины находится в зоне риска. Российская армия может ударить дальнобойными системами, перед которыми Украина пока бессильна.

Вера в супероружие

В Киеве полагают, что новые комплексы ПВО/ПРО помогут победить. Такие же надежды три месяца назад возлагали на американские ПТРК "Джавелин" и турецкие ударные БПЛА "Байрактар". О реальных проблемах, связанных с подаренной техникой, на Украине предпочитают не говорить.

"Тот же HIMARS — это вполне рядовой тяжелый ракетный комплекс, — отмечает военный эксперт Константин Сивков. — Сопоставим по боевым возможностям с российским "Ураганом", уступает "Смерчу". А их у ВСУ и так достаточно".

Более того: для пуска управляемых ракет из "Хаймарсов" нужны "благоприятные условия". Например, чтобы спутники и беспилотники без помех передавали координаты. В реальном бою это возможно далеко не всегда.

Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS

Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard

В Вашингтоне указывали, что реактивные системы HIMARS отправятся на Украину в ограниченном количестве — на что неоднократно жаловались в Киеве. Да и персонала, способного управлять западными "новинками", в том числе "Патриотами", не хватает. Пентагон, судя по риторике, все же не хочет отправлять свои обученные экипажи в зону боевых действий.


Андрей Коц

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Страны
Израиль
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
HIMARS
Patriot ЗРК
THAAD
Иджис
Искандер
С-300
Проекты
NATO
БПЛА
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№1
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Херня собачья. Америкосы будут поставлять NASAMS - 30-70 km. И скорее всего 30км, поскольку ракет у них до фига.
Патриот не поставят, ни за какие деньги, достанется русским и ага.
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№2
29.06.2022 16:23
Цитата, q
Последние модификации одинаково эффективно сбивают как самолеты и вертолеты, так и оперативно-тактические ракеты комплекса "Искандер-М".

Откуда такая уверенность?
Сколько ракет ОТРК Искандер сбили американские ЗРК "Патриот"?
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