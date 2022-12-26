Австрия получила первый вертолёт AW169 и закупает еще 18 вертолётов

21 декабря 2022 года состоялась церемония передачи военно-воздушным силам Австрии на аэродроме в Лангенлебарне первого из 18 заказанных новых многоцелевых вертолётов Leonardo AW169, которые получили официальное австрийское название Lion ("Лев"). Данный первый вертолёт в упрощенной конфигурации AW169B (австрийская регистрация 5M-IA, серийный номер 772014) совершил 13 декабря самостоятельный перелёт в Лангенлебарн с аэродрома предприятия Leonardo Helicopters итальянской компании Leonardo в Верджате (Ломбардия). На церемонии передачи присутствовала министр обороны Австрии Клаудиа Таннер, которая одновременно подписала дополнение к межправительственному соглашению с Италией о закупке для ВВС Австрии к 2028 году еще 18 вертолетов AW169, что доводит общее количество заказанных австрийской стороной вертолётов этого типа до 36 единиц.

Первый полученный ВВС Австрии вертолёт Leonardo AW169B (австрийская регистрация 5M-IA, серийный номер 772014). Вена, 20.12.2022 (с) вооруженные силы Австрии

Напомним, что межправительственное соглашение о приобретении для вооруженных сил Австрии первых 18 новых многоцелевых вертолетов AW169 производства Leonardo Helicopters (дивизиона итальянской компании Leonardo) было подписано 2 декабря 2021 года в Риме. Закупка осуществляется в рамках совместной процедуры приобретения вертолетов этого типа с министерством обороны Италии через входящее в состав последнего Управление по закупкам авиационной техники и вооружения (Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità - ARMAEREO). Формальный контракт стоимостью 350 млн евро, включая техническую поддержку и подготовку личного состава, был заключен Австрией с ARMAEREO 20 декабря 2021 года и включал поставку 18 вертолетов, шесть из которых выполнены в упрощенном учебно-тренировочном и легком транспортном (фактически стандартном коммерческом) варианте AW169B, а остальные 12 - в специальном военном варианте AW169MА с возможностью несения вооружения. Первый вертолет AW169B поставлен теперь, поставку остальных 17 вертолетов планируется произвести к концу 2024 года, также должен быть поставлен один наземный тренажер.

Теперь подписано дополнение к соглашению 2021 года, по которому австрийская сторона приобретает еще 18 вертолетов с таким же распределением - шесть в варианте AW169B и 12 в специальном военном варианте AW169MА, что доводит общее количество закупаемых машин до 36. Поставки всех их должны быть завершены к 2028 году. Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер на церемонии подписания заявила, что общая стоимость программы закупки 36 вертолетов, включая создание соответствующей наземной инфраструктуры, постройку новых ангаров, тренажерного центра и пр., составит 873 млн евро.

Вертолеты AW169 должны заменить в ВВС Австрии (Luftstreitkräfte) легкие вертолеты французского производства Sud Aviation SA 316B Alouette III, эксплуатируемые с 1967 года, и которые планируется списать по истечению ресурса к концу 2023 года. Сейчас в ВВС Австрии остается 21 вертолет Alouette III из 28 закупленных в свое время, из них 15 находятся на оснащении эскадрильи вертолетов связи (Verbindungshubschrauberstaffel - VeHSSta) на аэродроме Айген-им-Энсталь, а еще шесть - на оснащении вертолетного учебного отряда (Lehrabteilung Hubschrauber) в Лангенлебарне. Тендер на замену вертолетов Alouette III был объявлен правительством Австрии в августе 2018 года, в сентябре 2020 года было объявлено о выборе вертолета AW169. Из 36 закупаемых вертолетов, 12 в варианте AW169MА должны пойти в состав VeHSSta в Айген-им-Энстале, еще 12 в варианте AW169MА, закупаемые по подписанному теперь дополнению - на оснащение новой эскадрильи в Лангенлебарне, а 12 AW169В - в состав учебного отряда в Лангенлебарне.

Австрия стала первым иностранным заказчиком вертолета AW169MA, представляющего собой специальный военный вариант производимого AgustaWestland (ныне Leonardo Helicopters в составе Leonardo) с 2015 года коммерческого вертолета AW169. Вертолет AW169 имеет максимальный взлетный вес до 4850 кг, оснащается двумя турбовальными двигателями Pratt & Whitney PW210A взлетной мощностью по 1000 л.с. и перевозит до 7-10 пассажиров.

В апреле 2020 года министерство обороны Италии подписало с Leonardo контракт стоимостью 337 млн евро на разработку на основе AW169 военной модификации AW169MА для армейской авиации Италии по программе нового легкого (фактически, среднего) многоцелевого вертолета Light Utility Helicopter (LUH) и на поставку первых 15 новых вертолетов AW169MA в 2022-2023 годах (их поставка объединена с австрийским заказом). В 2020 году итальянской армии были также поставлены два учебно-тренировочных вертолета AW169В (UH-169B) в коммерческой конфигурации, заказанных по контракту министерства обороны Италии от декабря 2019 года.

В ноябре 2018 года 22 вертолета в "военизированной" модификации AW169M по контракту стоимостью 280 млн евро заказала итальянская Финансовая гвардия (Guardia di Finanza), первый вертолет был поставлен ей в ноябре 2019 года, поставка остальных спланирована по конец 2024 года (один вертолет уже был потерян в аварии в 2021 году). Еще один вертолет AW169 был поставлен аргентинской жандармерии, и четыре в стандартной коммерческой конфигурации для использования в качестве учебных были в 2021-2022 годах получены ВВС Катара.

Первый полученный ВВС Австрии вертолёт Leonardo AW169B (австрийская регистрация 5M-IA, серийный номер 772014). Лангенлебарн, 21.12.2022 (с) Wolfgang Jarisch

Первый полученный ВВС Австрии вертолёт Leonardo AW169B (австрийская регистрация 5M-IA, серийный номер 772014). Вена, 20.12.2022 (с) вооруженные силы Австрии