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Итальянская армейская авиация закупает вертолеты AW169

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Министерство обороны Италии сообщило, что 15 апреля 2020 года подписало контракт стоимостью 337 млн евро с итальянской компанией Leonardo на поставку для армейской авиации Италии первых 15 новых двухдвигательных многоцелевых вертолетов AW169MA (Multiruolo Avanzato) по программе Light Utility Helicopter (LUH). Контракт включает также стоимость завершения НИОКР по этой машине в данной военной модификации и техническую поддержку и обучение сроком на девять лет (с опционом еще на четыре года).

Изображение нового итальянского многоцелевого военного вертолета Leonardo AW169MA (c) Leonardo

Данный контракт выдан в развитие рамочного контракта, заключенного 20 декабря 2019 года и предусматривающего поставку министерству обороны Италии двух вертолетов Leonardo AW169 в коммерческой конфигурации ABC (Addestratore Basico Commerciale) в качестве учебных (с гарантия обечпечения налета на каждый вертолет в 400 часов в год), подготовку на них летного и инструкторского состава и начало НИОКР по созданию военного варианта AW169MA по программе итальянской армейской авиации в соответствии с требованиями на новый легкий (скорее средний) многоцелевой вертолет Light Utility Helicopter (LUH). Поставка 15 вертолетов AW169MA должна быть произведена в 2022-2023 годах.

В соответствии с условиями контракта от 15 апреля, максимальный взлетный вес военного вертолета AW169MA ограничен 5100 кг.

Напомним, что коммерческий вертолет AW169 серийно производится AgustaWestland (ныне Leonardo Helicopters в составе компании Leonardo) с 2015 года. Вертолет имеет максимальный взлетный вес до 4850 кг, осщается двумя турбовальными двигателями Pratt & Whitney PW210A взлетной мощностью по 1000 л.с. и перевозит до 7-10 пассажиров. К настоящему времени поставлено около 100 машин в коммерческом исполнении, а общий портфель заказов на ноябрь 2019 года составлял более 200 единиц.

В ноябре 2018 года 22 вертолета в "военизированной" модификации AW169M по контракту стоимостью 280 млн евро заказала итальянская Финансовая гвардия (Guardia di Finanza), первый вертолет был поставлен ей в ноябре 2019 года, поставка остальных спланирована по конец 2024 года. Еще один вертолет AW169M заказан аргентинской жандармерией.

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Страны
Аргентина
Италия
Компании
AgustaWestland
Leonardo
Pratt&Whitney
Проекты
2020-й год
Военные учения
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