Австрия подписала соглашение о приобретении 18 итальянских вертолетов AW169

2 декабря 2021 года в Риме министры обороны Австрии Клаудиа Таннер и Италии Лоренцо Герини подписали межправительственное соглашение о приобретении для вооруженных сил Австрии 18 новых многоцелевых вертолетов AW169 производства Leonardo Helicopters (дивизиона итальянской компании Leonardo). Закупка будет осуществлена в рамках совместной процедуры приобретения вертолетов этого типа с министерством обороны Италии через входящее в состав последнего Управление по закупкам авиационной техники и вооружения (Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità - ARMAEREO).

Первый полученный армейской авиацией Италии учебно-тренировочный вертолет AW169В (UH-169B) (серийный номер 69115, военный регистрационный номер MM81977 / CSX81977), 2020 год (с) вооруженные силы Австрии

Ожидается, что формальный контракт на закупку вертолетов для Австрии будет заключен ARMAEREO 20 декабря, его стоимость пока не сообщается, но составит от 300 до 400 млн евро, вместе с технической поддержкой и подготовкой личного состава. Из 18 вертолетов, шесть будут выполнены в учебно-тренировочном (фактически стандартном коммерческом) варианте AW169B, а остальные 12 - в специальном военном варианте AW169MА с возможностью несения вооружения. Первые два вертолета AW169B должны быть поставлены в конце 2022 года, поставку остальных 16 вертолетов планируется произвести к концу 2024 года, также должен быть поставлен один наземный тренажер.

Вертолеты AW169M должны заменить в ВВС Австрии (Luftstreitkräfte) легкие вертолеты французского производства Sud Aviation SA 316B Alouette III, эксплуатируемые с 1967 года, и которые планируется списать по истечению ресурса к концу 2023 года. Сейчас в ВВС Австрии остаются 22 вертолета Alouette III из 28 закупленных в свое время, из них 16 находятся на оснащении эскадрильи вертолетов связи (Verbindungshubschrauberstaffel - VeHSSta) на аэродроме Айген-им-Энсталь, а еще шесть - на оснащении вертолетного учебного отряда (Lehrabteilung Hubschrauber) в Лангенлебарне. Тендер на замену вертолетов Alouette III был объявлен правительством Австрии в августе 2018 года, в сентябре 2020 года было объявлено о выборе вертолета AW169. Из 18 закупаемых вертолетов, 12 в варианте AW169MА должны пойти в состав VeHSSta, а шесть AW169В - в состав учебного отряда.

Австрия тем самым стала первым иностранным заказчиком вертолета AW169MA, представляющего собой специальный военный вариант производимого AgustaWestland (ныне Leonardo Helicopters в составе Leonardo) с 2015 года коммерческого вертолета AW169. Вертолет AW169 имеет максимальный взлетный вес до 4850 кг, оснащается двумя турбовальными двигателями Pratt & Whitney PW210A взлетной мощностью по 1000 л.с. и перевозит до 7-10 пассажиров.

В апреле 2020 года министерство обороны Италии подписало с Leonardo контракт стоимостью 337 млн евро на разработку на основе AW169 военной модификации AW169MА для армейской авиации Италии по программе нового легкого (фактически, среднего) многоцелевого вертолета Light Utility Helicopter (LUH) и на поставку первых 15 новых вертолетов AW169MA в 2022-2023 годах (теперь их поставка будет объединена с австрийским заказом). В 2020 году итальянской армии были также поставлены два учебно-тренировочных вертолета AW169В (UH-169B) в коммерческой конфигурации, заказанных по контракту министерства обороны Италии от декабря 2019 года.

В ноябре 2018 года 22 вертолета в "военизированной" модификации AW169M по контракту стоимостью 280 млн евро заказала итальянская Финансовая гвардия (Guardia di Finanza), первый вертолет был поставлен ей в ноябре 2019 года, поставка остальных спланирована по конец 2024 года. Еще один вертолет AW169 был заказан аргентинской жандармерией, и четыре в стандартной коммерческой конфигурации - ВВС Катара (первый из них был поставлен в 2021 году).