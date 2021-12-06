Войти
bmpd.livejournal.com

Австрия подписала соглашение о приобретении 18 итальянских вертолетов AW169

359
0
0

2 декабря 2021 года в Риме министры обороны Австрии Клаудиа Таннер и Италии Лоренцо Герини подписали межправительственное соглашение о приобретении для вооруженных сил Австрии 18 новых многоцелевых вертолетов AW169 производства Leonardo Helicopters (дивизиона итальянской компании Leonardo). Закупка будет осуществлена в рамках совместной процедуры приобретения вертолетов этого типа с министерством обороны Италии через входящее в состав последнего Управление по закупкам авиационной техники и вооружения (Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità - ARMAEREO).

Первый полученный армейской авиацией Италии учебно-тренировочный вертолет AW169В (UH-169B) (серийный номер 69115, военный регистрационный номер MM81977 / CSX81977), 2020 год (с) вооруженные силы Австрии

Ожидается, что формальный контракт на закупку вертолетов для Австрии будет заключен ARMAEREO 20 декабря, его стоимость пока не сообщается, но составит от 300 до 400 млн евро, вместе с технической поддержкой и подготовкой личного состава. Из 18 вертолетов, шесть будут выполнены в учебно-тренировочном (фактически стандартном коммерческом) варианте AW169B, а остальные 12 - в специальном военном варианте AW169MА с возможностью несения вооружения. Первые два вертолета AW169B должны быть поставлены в конце 2022 года, поставку остальных 16 вертолетов планируется произвести к концу 2024 года, также должен быть поставлен один наземный тренажер.

Вертолеты AW169M должны заменить в ВВС Австрии (Luftstreitkräfte) легкие вертолеты французского производства Sud Aviation SA 316B Alouette III, эксплуатируемые с 1967 года, и которые планируется списать по истечению ресурса к концу 2023 года. Сейчас в ВВС Австрии остаются 22 вертолета Alouette III из 28 закупленных в свое время, из них 16 находятся на оснащении эскадрильи вертолетов связи (Verbindungshubschrauberstaffel - VeHSSta) на аэродроме Айген-им-Энсталь, а еще шесть - на оснащении вертолетного учебного отряда (Lehrabteilung Hubschrauber) в Лангенлебарне. Тендер на замену вертолетов Alouette III был объявлен правительством Австрии в августе 2018 года, в сентябре 2020 года было объявлено о выборе вертолета AW169. Из 18 закупаемых вертолетов, 12 в варианте AW169MА должны пойти в состав VeHSSta, а шесть AW169В - в состав учебного отряда.

Австрия тем самым стала первым иностранным заказчиком вертолета AW169MA, представляющего собой специальный военный вариант производимого AgustaWestland (ныне Leonardo Helicopters в составе Leonardo) с 2015 года коммерческого вертолета AW169. Вертолет AW169 имеет максимальный взлетный вес до 4850 кг, оснащается двумя турбовальными двигателями Pratt & Whitney PW210A взлетной мощностью по 1000 л.с. и перевозит до 7-10 пассажиров.

В апреле 2020 года министерство обороны Италии подписало с Leonardo контракт стоимостью 337 млн евро на разработку на основе AW169 военной модификации AW169MА для армейской авиации Италии по программе нового легкого (фактически, среднего) многоцелевого вертолета Light Utility Helicopter (LUH) и на поставку первых 15 новых вертолетов AW169MA в 2022-2023 годах (теперь их поставка будет объединена с австрийским заказом). В 2020 году итальянской армии были также поставлены два учебно-тренировочных вертолета AW169В (UH-169B) в коммерческой конфигурации, заказанных по контракту министерства обороны Италии от декабря 2019 года.

В ноябре 2018 года 22 вертолета в "военизированной" модификации AW169M по контракту стоимостью 280 млн евро заказала итальянская Финансовая гвардия (Guardia di Finanza), первый вертолет был поставлен ей в ноябре 2019 года, поставка остальных спланирована по конец 2024 года. Еще один вертолет AW169 был заказан аргентинской жандармерией, и четыре в стандартной коммерческой конфигурации - ВВС Катара (первый из них был поставлен в 2021 году).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Аргентина
Италия
Катар
Франция
Компании
AgustaWestland
Leonardo
Pratt&Whitney
Проекты
2020-й год
Похожие новости
23.09.2020
Австрия приобретет военные вертолеты AW169M
20.04.2020
Итальянская армейская авиация закупает вертолеты AW169
10.07.2017
Paris Air Show 2017
01.07.2009
Новинки парижского салона
08.06.2009
Вертолетам кризис не страшен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 11:43
  • 1
Россия идет на восток
  • 06.12 11:41
  • 15
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 11:01
  • 5
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 10:20
  • 3
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 09:33
  • 1
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 05:37
  • 185
В США удивились размерам Су-75
  • 05.12 21:06
  • 439
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию
  • 05.12 14:15
  • 115
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 05.12 11:16
  • 1107
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.12 10:27
  • 10
Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США
  • 05.12 07:49
  • 42
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 05.12 07:19
  • 3
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 04.12 21:21
  • 1
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 04.12 18:23
  • 37
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией