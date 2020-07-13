Итальянская армия получила первый вертолет AW169

Дивизион Leonardo Helicopters итальянской компании Leonardo 10 июля 2020 года передал итальянской армии первый учебно-тренировочный вертолет AW169 из двух заказанных по контракту министерства обороны Италии от 20 декабря 2019 года. Эти два первых вертолета AW169 поставляются в коммерческой конфигурации ABC (Addestratore Basico Commerciale) в качестве учебных с гарантией обеспечения налета на каждый вертолет в 400 часов в год, и получат военное обозначение UH-169B. Второй вертолет будет передан "в ближайшие несколько месяцев".

Первый учебно-тренировочный вертолет Leonardo Helicopters АW169 (UH-169B), переданный итальянской армии, 10.07.2020 (с) Leonardo Helicopters

Вертолеты UH-169B должны будут эксплуатироваться во 2-м полку армейской авиации "Sirio" сухопутных войск Италии, базирующемся в Ламеция-Терме (Калабрия), и должны обеспечить подготовку летного и инструкторского состава для планируемых к серийной поставке итальянской армейской авиации многоцелевых вертолетов AW169MA (Multiruolo Avanzato) по программе нового легкого (фактически, среднего) многоцелевого вертолета Light Utility Helicopter (LUH). В перспективе вертолеты по программе LUH должны заменить весь парк многоцелевых вертолетов армейской авиации Италии - вертолеты A109, AB206, AB205, AB212 и AB412.

В апреле 2020 года министерство обороны Италии подписало с Leonardo контракт стоимостью 337 млн евро на поставку для армейской авиации Италии первых 15 новых вертолетов AW169MA по программе LUH. Поставка должна быть произведена в 2022-2023 годах. Контракт включает также стоимость завершения НИОКР по этой машине в данной военной модификации и техническую поддержку и обучение сроком на девять лет (с опционом еще на четыре года).

Коммерческий вертолет AW169 серийно производится AgustaWestland (ныне Leonardo Helicopters в составе Leonardo) с 2015 года. Вертолет имеет максимальный взлетный вес до 4850 кг, оснащается двумя турбовальными двигателями Pratt & Whitney PW210A взлетной мощностью по 1000 л.с. и перевозит до 7-10 пассажиров. К настоящему времени поставлено около 100 машин в коммерческом исполнении, а общий портфель заказов составлял более 220 единиц.

В ноябре 2018 года 22 вертолета в "военизированной" модификации AW169M по контракту стоимостью 280 млн евро заказала итальянская Финансовая гвардия (Guardia di Finanza), первый вертолет был поставлен ей в ноябре 2019 года, поставка остальных спланирована по конец 2024 года. Еще один вертолет AW169M заказан аргентинской жандармерией.