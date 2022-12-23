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ТАСС

Блинкен считает, что шансы на переговоры по Украине растут из-за поставок США оружия Киеву

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По словам госсекретаря США, Вашингтон полагает, что Москва сейчас в них не заинтересована

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что поставки вооружений Киеву повышают шансы на переговоры по Украине, Вашингтон полагает, что Москва сейчас в них не заинтересована. Такую версию изложил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.

"Мы работаем с Группой семи, другими союзниками и партнерами над тем, чтобы восстановить, заменить и защитить энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе путем укрепления ее современной противовоздушной обороны высокоточными системами, такими как батарея ракетных комплексов Patriot, о которой президент [США Джо] Байден объявил вчера", - сказал Блинкен.

"Очень важно продолжать оказывать данную поддержку, поскольку президент [России Владимир] Путин по-прежнему не проявляет какого-либо интереса к значимому дипломатическому взаимодействию", - утверждал руководитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, США "согласны с президентом [Украины Владимиром] Зеленским относительно того, что дипломатия является единственным путем прекратить" боевые действия.

"Пока президент Путин не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление справедливого и долгосрочного мира, действительно укрепить перспективы значимого дипломатического взаимодействия - это продолжать нашу активную поддержку Украины", - полагает Блинкен.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
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