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ТАСС

Путин: РФ стремится не к раскручиванию маховика конфликта на Украине, а к его окончанию

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Президент Владимир Путин и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Минобороны
Президент Владимир Путин и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Куравлев

Чем быстрее закончится конфликт на Украине, тем лучше, отметил президент России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия стремится не к раскручиванию маховика конфликта на Украине, а к тому, чтобы закончить эту войну, начавшуюся еще в 2014 году после спровоцированного в стране извне госпереворота, заявил журналистам в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Фактически [указанная] ситуация начала складываться, но была менее заметна у нас, а на Западе предпочитали об этом вообще не говорить и не замечать, но все это началось в 2014 году - после госпереворота, спровоцированного Штатами, - отметил российский лидер. - Наша цель - не раскручивать маховик конфликта, а, наоборот, закончить эту войну". "Мы к этому стремимся и будем стремиться", - подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что ход специальной военной операции ежедневно комментирует Минобороны.

Чем быстрее закончится конфликт на Украине, тем лучше, сказал Путин. Глава государства отметил, что "брифинги Минобороны [по теме специальной военной операции] проходят ежедневно, они докладывают общественности, стране о том, что происходит, где происходит и каким образом".

"Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал глава российского государства, говоря о конфликте на Украине. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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