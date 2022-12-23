Шойгу заявил о переносе поставок вооружений с 2024-2025 годов на 2023 год

Новая партия готовых танков Т-90М ("Объект 188М", ОКР "Прорыв-3") в цеху АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех ), Нижний Тагил, 2022 год.

Как заявил министр обороны, это делается для укрепления войск, участвующих в СВО

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Поставки наиболее востребованных образцов вооружения и техники для российских войск, решающих задачи в специальной военной операции (СВО), перенесены с 2024-2025 годов на 2023 год. Об этом в среду заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Важнейшей особенностью выполнения государственного оборонного заказа 2022 года стало обеспечение вооружением и техникой группировок войск, решающих задачи в специальной военной операции. Для наращивания их боевых возможностей осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024-2025 годов на 2023 год", - сказал Шойгу.