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ТАСС

Байден заявил, что США продолжат укреплять систему ПВО Украины и создавать издержки для РФ

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: EPA-EFE/ JIM LO SCALZO

По словам американского лидера, его страна поддержит Украину "в стремлении к справедливому миру"

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил о том, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву и одновременно с этим создавать издержки для РФ. Трансляцию встречи вел телеканал CBS.

"Мы продолжим укреплять возможности Украины для самообороны, в особенности систему противовоздушной обороны. Для этого мы предоставим Украине батарею [систем ПВО] Patriot и будем проводить подготовку ваших [украинских] сил, чтобы они могли использовать их с высокой степенью точности", - сказал он. "Вместе с нашими партнерами мы также продолжим создавать издержки для Кремля, и мы поддержим Украину в стремлении к справедливому миру", - утверждал также американский лидер.

На встрече Зеленский присутствовал в своей традиционной толстовке защитного цвета, в то время как Байден был в костюме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце ноября заявлял, что переговоры России и Украины могут начаться, если Киев проявит политическую волю и готовность обсуждать хорошо известные требования Москвы. При этом он подчеркнул, что "сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона", добавив, что "специальная военная операция продолжается".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого Вашингтон ввел масштабные санкции в отношении Москвы. 

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Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
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