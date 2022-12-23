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ТАСС

Sky: Киеву не хватит военной помощи в текущем объеме для нанесения поражения РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © Пресс-служба Офиса президента Украины

Телеканал подчеркнул, что если западные страны хотят добиться поражения России, то им необходимо резко увеличить оказываемую Украине военную помощь

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Нынешние объемы военной помощи, предоставляемой западными странами Киеву, недостаточны, чтобы нанести поражение России. Такое мнение в среду выразил британский телеканал Sky News.

Он отмечает, что Запад предоставляет Украине достаточное число вооружений для продолжения военного конфликта, но не для его завершения в украинскую пользу. Телеканал подчеркнул, что если западные страны хотят добиться поражения РФ, то им необходимо резко увеличить оказываемую Киеву военную помощь.

Sky News также отметил, что назначение на должность командующего группировкой российских войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина и частичная мобилизация могут привести к укреплению позиций РФ.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции и приступил к поставкам вооружений Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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