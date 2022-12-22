Роскосмос подписал с Китаем договор о совместных работах по международной лунной станции

Как отметил директор госкорпорации Юрий Борисов, после детального анализа района посадки, отбора грунта и исследований на предмет наличия воды стороны перейдут к "следующей фазе "

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Соглашение с Китаем о совместных работах по международной научной лунной станции было подписано недавно. Об этом заявил в среду генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

"После детального анализа автоматическими станциями района посадки, отбора грунта, исследований на предмет наличия воды мы перейдем к следующей фазе - возможно, скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнерами - это строительство будущей лунной базы. <…> Буквально совсем недавно подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области", - заявил Борисов в эфире телеканала "Россия-24".

Роскосмос и CNSA в июне 2021 года в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства (GLEX-2021) презентовали дорожную карту по МНЛС. Согласно представленной информации, строительство станции должно полностью завершиться к 2035 году. С 2026 по 2030 год запланированы две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также возвращению на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны, в том числе комплексы связи, а также электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.

Согласно дорожной карте проекта, транспортная инфраструктура станции будет включать в себя исследовательский и технический луноходы, а также прыгающего робота. Стороны планируют оснастить станцию несколькими умными мини-роверами, предназначенными для исследования поверхности естественного спутника Земли.