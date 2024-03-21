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ТАСС

Китай успешно запустил спутник-ретранслятор "Цюэцяо-2" для лунной программы

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Луна
Луна.
Источник изображения: Flickr

Спутник будет передавать на Землю информацию, полученную от аппаратов по изучению Луны

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китай провел запуск спутника-ретранслятора "Цюэцяо-2" ("Сорочий мост-2"), который будет способствовать исследованию Луны. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

"Миссия по запуску увенчалась полным успехом", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ракета-носитель Changzheng-8 со спутником стартовала в 8:31 по местному времени (3:31 мск) с космодрома Вэньчан, расположенного в южной островной провинции Китая Хайнань. Спустя 24 минуты после запуска спутник отсоединился от ракеты-носителя и вышел на переходную орбиту.

Спутник будет передавать на Землю информацию, полученную от аппаратов по исследованию Луны. Ретранслятор поможет установить связь с зондами, находящимися на обращенной от Земли стороне Луны, уточнило управление. В частности, "Цюэцяо-2" обеспечит ретрансляционную связь между Землей и миссиями "Чанъэ-4" и "Чанъэ-6".

В марте 2021 года Роскосмос и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. В ходе реализации лунной программы к естественному спутнику Земли отправятся автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Целью первых лунных миссий станет испытание ключевых технологий, что позволит в дальнейшем приступить к строительству комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, а завершить проект планируется к 2028 году.

В начале марта глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай рассматривают возможность в 2033-2035 годах доставить на Луну и установить на ее поверхности ядерную энергоустановку. 

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