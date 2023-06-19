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ТАСС

Россия и Китай обсуждают роль каждой страны в построении лунной станции

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Поверхность Луны
Поверхность Луны.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

В конце 2022 года Роскосмос сообщил о подписании с Китайским национальным космическим управлением программы развития сотрудничества в космической деятельности на 2023-2027 годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия и Китай в настоящее время обсуждает меру участия российской стороны в построении будущей научной лунной станции. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"У нас есть совместное соглашение с КНР по исследованию Луны, по участию в международной научной лунной станции. Первый этап идет автономный, затем мы перейдем к совместным работам, связанным с построением лунной станции на поверхности. Там очень много придется решать вопросов. Участие нашей страны будет обсуждаться, мера участия: возможно, это транспортировка крупногабаритных конструкций, возможно, это обеспечение энергоснабжения лунной станции. Эти вопросы открыты. Мы находимся в диалоге", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В конце прошлого года Роскосмос сообщил о подписании с Китайским национальным космическим управлением (CNSA) программы развития сотрудничества в космической деятельности на 2023-2027 годы. Как отметили в госкорпорации, также было подписано соглашение о сотрудничестве в обеспечении взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou.

Кроме того, правительства России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции, дорожная карта была представлена в июне 2021 года. 

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