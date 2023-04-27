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ТАСС

Борисов сообщил, что Россия будет использовать ядерный буксир в совместном с КНР проекте

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Российский космический буксир «Зевс»
Российский космический буксир «Зевс».
Источник изображения: techcult.ru

Главы Роскосмоса пояснил, что буксир позволит доставлять с околоземной на окололунную орбиту крупногабаритные объекты

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Ядерный буксир "Зевс" будет задействован в совместном с Китаем проекте международной научной лунной станции. Об этом сообщил в среду генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Ядерный буксир у нас называется "Зевс". Мы собираемся к 2030 году на практике его реализовать. Это одно из изделий, которое поможет в экспансии Луны, мы его собираемся в совместном проекте с Китаем использовать", - сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, буксир позволит доставлять с околоземной на окололунную орбиту крупногабаритные объекты.

В конце 2022 года Роскосмос сообщил о подписании с Китайским национальным космическим управлением (CNSA) программы развития сотрудничества в космической деятельности на 2023-2027 годы. Кроме того, правительства России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве по созданию международной научной лунной станции, дорожная карта которой была представлена в июне 2021 года. Согласно представленной информации, строительство станции должно полностью завершиться к 2035 году.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 24 по 26 апреля в Центральном манеже в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. 

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