Штайнмайер в беседе с Си Цзиньпином попросил КНР подействовать на РФ для прекращения СВО

Президент Германии "подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны, а также в уважении суверенитета Украины и необходимом выводе российских войск", сообщили в Берлине

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином попросил Пекин подействовать на Москву с целью прекращения специальной военной операции России на Украине. Об этом во вторник сообщила канцелярия президента ФРГ.

"Федеральный президент подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны, а также в уважении суверенитета Украины и необходимом выводе российских войск. Он попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию и в этом смысле воздействовать на [президента РФ Владимира] Путина", - говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что в ходе переговоров президент Германии подтвердил решимость ФРГ продолжать оказывать поддержку Украине.

Ранее во вторник Центральное телевидение Китая сообщило, что Си Цзиньпин провел телефонные переговоры со Штайнмайером, во время которых стороны обменялись мнениями по украинскому кризису. Затягивание и усложнение конфликта на Украине, как указал председатель КНР, не соответствуют ничьим интересам. Китай, по словам Си Цзиньпина, твердо привержен позиции содействия переговорам о мире.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.