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ЦАМТО

Вступил в силу контракт с Saab на поставку кораблей радио- и радиотехнической разведки ВМС Польши

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Компания Saab.

ЦАМТО, 20 декабря. Шведская компания Saab 14 декабря объявила о вступлении в силу подписанного 25 ноября 2022 года с Агентством вооружений МНО Польши контракта на разработку проекта, постройку и поддержку двух кораблей радио- и радиотехнической разведки (SIGINT) класса "Дельфин" для ВМС Польши.

Как заявлено, соглашение вступило в силу, поскольку все оговоренные условия соблюдены. В результате портфель заказов Saab увеличился на 6,7 млрд. шведских крон.

Saab будет выступать в качестве генерального подрядчика, отвечая за разработку проекта и постройку кораблей, а также интеграцию современных боевых систем. Суда будут построены выбранной субподрядчиком польской компанией Remontowa Shipbuilding SA на территории Польши. Поставки должны быть выполнены в 2027 году.

Как сообщал ЦАМТО, компания Saab 25 ноября объявила о подписании с Агентством вооружений МНО Польши контракта на разработку проекта, постройку и поддержку двух кораблей радио- и радиотехнической разведки (SIGINT) класса "Дельфин" для ВМС Польши. При этом было заявлено, что вступление контракта в силу зависит от выполнения определенных финансовых условий. Ожидалось, что все они будут выполнены к концу 2022 года. Общая стоимость заказа оценивалась в 620 млн. евро.

Как планируется, корабли SIGINT будут применяться для сбора разведывательных данных с использованием размещенных на борту систем разведки. Подробная информация о кораблях не раскрывается, поскольку является секретной.

Как сообщал ЦАМТО, Saab имеет некоторый опыт постройки кораблей SIGINT, поставив ВМС Швеции судно (A201) "Орион". Кроме того, в рамках подписанного в апреле 2017 года контракта Saab должна поставить новый корабль радио- и радиотехнической разведки (SIGINT) "Артемис" ВМС Швеции. Строительство судна осуществлялось польской компанией Stocznia Remontowa Nauta S.A., однако из-за финансовых проблем у субподрядчика контракт был расторгнут, и в феврале 2021 года незавершенный корпус был отбуксирован в Швецию для достройки компанией Kockums. В настоящее время корабль проходит испытания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Швеция
Компании
Remontowa Shipbuilding
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