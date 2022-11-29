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Польша заказала два новых разведывательных корабля

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Шведская группа Saab AB 25 ноября 2022 года сообщила, что подписала с Агентством вооружений министерства национальной обороны Польши контракт на проектирование, строительство и поддержку эксплуатации двух новых разведывательных кораблей для военно-морских сил Польши. Общая стоимость контракта составляет около 620 млн евро (2,91 млрд злотых), его окончательная финализация должна быть произведена до конца этого года.

Отретушированная (без бортового номера и шведского флага) фотография проходящего испытания нового шведского разведывательного корабля А 202 Artemis, представленная группой Saab AB в качестве иллюстрации двух заказанных Польшей разведывательных кораблей (с) Saab AB

Saab AB выступит будет генеральным подрядчиком по проектированию и строительству обеих кораблей, включая поставку и интеграцию передовых разведывательных систем. Непосредственное техническое проектирование кораблей по корабестроительной части осуществит в качестве субподрядчика польское конструкторское бюро MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. в Гдыне, а корпуса кораблей будут построены в качестве субподрядчика польской верфью Remontowa Shipbuilding (бывшая известная верфь Stocznia Północna) в Гданьске, достройка и оборудование кораблей будет осуществляться Saab в Швеции.

Поставка кораблей запланирована на 2027 год. Они должны заменить в составе польского флота оба эксплуатируемых в настоящее время разведывательных корабля Nawigator (бортовой номер "262") и Hydrograf (бортовой номер "263") проекта 863, находящихся в строю с 1975-1976 годов (и тоже построенных тогда на верфи Stocznia Północna). Оба они входят в состав Группы разведывательных кораблей 3-й флотилии ВМС Польши с базированием в Гдыне.

Сообщение Saab о заключении контракта проиллюстрировано отретушированной фотографией нового недавно начавшего испытания шведского разведывательного корабля А 202 Artemis, построенного для ВМС Швеции группой Saab AB в качестве генерального подрядчика, также по схеме с проектированием и постройкой корпуса в Польше. Это дает основания предположить, что новые польские разведывательные корабли будут в целом идентичны шведскому Artemis.

Шведское оборонное закупочное ведомство Foersvarets materialverk (FMV) в апреле 2017 года выдало группе Saab AB контракт стоимостью 730 млн шведских крон (около 70 млн долл) на постройку нового разведывательного корабля Artemis для замены находящегося в составе шведского флота с 1984 года разведывательного корабля А 201 Orion, со сдачей в 2020 году. Еще в 500 млн крон (48 млн долл) оценивалась стоимость специального разведывательного оборудования корабля, поставляемого непосредственно FMV.

Проектирование корабля Artemis по корабестроительной части осуществило в качестве субподрядчика все то же польское конструкторское бюро MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. в Гдыне, а строительство корпуса велось в качестве субподрядчика польской верфью Stocznia Remontowa Nauta SA также в Гдыне. Официальная закладка корабля была произведена на Nauta 19 июня 2018 года, а спуск на воду - 16 апреля 2019 года. Однако в дальнейшем работы фактически прекратились из-за банкротства верфи Nauta. Лишь в 2021 году корабль был отбуксирован для достройки в Швецию на верфь Saab Koсkums в Карлскроне, и 2 ноября 2022 года Artemis наконец вышел на морские испытания.

Artemis имеет полное водоизмещение 2300 тонн, длину 74 м, ширину 14 м и осадку 3,8 м. Скорость полного хода 14,4 уз, экипраж около 35 человек.

Проходящий испытания новый шведский разведывательный корабль А 202 Artemis (с) Saab AB

Один из двух находящихся сейчас в составе ВМС Польши старых разведывательных кораблей Nawigator (бортовой номер "262") проекта 863 (с) Jarosław Ciślak / Defence24.pl

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Швеция
Компании
Remontowa Shipbuilding
Проекты
2020-й год
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