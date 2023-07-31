Заложен новый польский разведывательный корабль

27 июля 2023 года на польском судостроительном предприятии Remontowa Shipbuilding (бывшая известная верфь Stocznia Północna) в Гданьске состоялась церемония закладки для военно-морских сил Польши головного из двух заказанных разведывательных кораблей нового поколения проекта 107 (шифр Delfin), получившего название Jerzy Różycki (строительный номер 107/1, планируемый бортовой номер "261"). Церемония первой резки стали для головного корабля состоялась на верфи 27 апреля 2023 года. Второй корабль этого типа получит название Henryk Zygalski (строительный номер 107/2, планируемый бортовой номер "264").

Изображение перспективного польского разведывательного корабля проекта 107 типа Jerzy Różycki (с) Агентство вооружений министерства национальной обороны Польши

Оба корабля получили название в честь выдающихся польских математиков-криптологов, в 1930-е годы осуществивших взлом системы шифрования немецкой шифровальной машины Enigma и создавших устройство для ее дешифровки ("криптобомбу")..

Генеральным подрядчиком по строительству обеих кораблей по польской программе Delfin выступает шведская группа Saab AB, которая в ноябре 2022 года подписала контракт на их проектирование, строительство и поддержку эксплуатации с Агентством вооружений министерства национальной обороны Польши. Общая стоимость контракта составляет около 620 млн евро (2,91 млрд злотых),

Saab AB осуществит поставку обеих кораблей и интеграцию на них передовых разведывательных систем. Непосредственное техническое проектирование кораблей по корабестроительной части осуществило в качестве субподрядчика польское конструкторское бюро MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. в Гдыне, а сами корабли строятся в качестве субподрядчика польской верфью Remontowa Shipbuilding в Гданьске. Польская верфь будет отвечать за достройку и испытпния кораблей. Установка специального оборудования на корабли будет осуществляться Saab частично в Гданьске и частично в Швеции.

Сдача головного корабля Jerzy Różycki запланирована на 2026 год, а поставка кораблей ВМС Польши и ввод их эксплуатацию намечены на 2027 год. Они должны заменить в составе польского флота оба эксплуатируемых в настоящее время разведывательных корабля Nawigator (бортовой номер "262") и Hydrograf (бортовой номер "263") проекта 863, находящихся в строю с 1975-1976 годов (и тоже построенных тогда на верфи Stocznia Północna). Оба они входят в состав Группы разведывательных кораблей 3-й флотилии ВМС Польши с базированием в Гдыне.

Заказанные польские корабли являются фактически вариантом нового шведского разведывательного корабля А 202 Artemis, построенного для ВМС Швеции группой Saab в качестве генерального подрядчика, также по схеме с проектированием и постройкой корпуса в Польше. Шведское оборонное закупочное ведомство Foersvarets materialverk (FMV) в апреле 2017 года выдало группе Saab контракт стоимостью 730 млн шведских крон (около 70 млн долл) на постройку нового разведывательного корабля Artemis для замены находящегося в составе шведского флота с 1984 года разведывательного корабля А 201 Orion, со сдачей в 2020 году. Еще в 500 млн крон (48 млн долл) оценивалась стоимость специального разведывательного оборудования корабля, поставляемого непосредственно FMV.

Проектирование корабля Artemis по корабестроительной части осуществило в качестве субподрядчика все то же польское конструкторское бюро MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. в Гдыне, а строительство корпуса велось в качестве субподрядчика польской верфью Stocznia Remontowa Nauta SA также в Гдыне. Официальная закладка корабля была произведена на Nauta 19 июня 2018 года, а спуск на воду - 16 апреля 2019 года. Однако в дальнейшем работы фактически прекратились из-за банкротства верфи Nauta. Лишь в 2021 году корабль был отбуксирован для достройки в Швецию на верфь Saab Koсkums в Карлскроне, и 2 ноября 2022 года Artemis наконец вышел на морские испытания и 28 апреля 2023 года был сдан FMV. Окончательный ввод Artemis в эксплуатацию по назначению произойдет только в 2024 году.

Artemis имеет полное водоизмещение 2300 тонн, длину 74 м, ширину 14 м и осадку 3,8 м. Эоектроэнергетическая установка состоит из четырех дизель-генераторных агрегатов мощностью по 990 кВт. Для движения используются две винторулевые колонки. Скорость полного хода 14,4 уз, экипраж около 35 человек.

Церемония закладки головного польского разведывательного корабля Jerzy Różyck проекта 107 на польском судостроительном предприятии Remontowa Shipbuilding в Гданьске, 27.07.2023 (с) Jarosław Ciślak / Defence24.pl

Изображения перспективных польскмх разведывательных кораблей проекта 107 типа Jerzy Różycki (с) MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd.

Новый шведский разведывательный корабль А 202 Artemis (с) Saab АВ

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