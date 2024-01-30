Заложен киль второго корабля радио- и радиотехнической разведки для ВМС Польши

ЦАМТО, 29 января. На верфи Remontowa Shipbuilding S.A. в Гданьске 23 января состоялась церемония закладки киля второго корабля радио- и радиотехнической разведки (SIGINT) класса "Дельфин", предназначенного для ВМС Польши.

Как сообщило Агентство вооружений МНО Польши, корабль получит наименование "Генрик Зыгальский" (Henryk Zygalski). Строительство корабля осуществляется на основании контракта, подписанного Агентством вооружений с компанией Saab Kockums AB в ноябре 2022 года. Резка стали для строительства корабля началась 15 ноября 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство вооружений МНО Польши 25 ноября 2022 года заключило со шведской компанией Saab Kockums AB контракт на разработку проекта, постройку и поддержку двух кораблей радио- и радиотехнической разведки (SIGINT) класса "Дельфин" для ВМС Польши. Соглашение с Saab вступило в силу 14 декабря 2022 года. Общая стоимость заказа оценивается в 620 млн. евро.

Согласно контракту, Saab Kockums AB несет полную ответственность за поставку кораблей, включая интеграцию современных боевых систем. Remontowa Shipbuilding SA отвечает за строительство кораблей в рамках контракта субподряда и выполнение всех необходимых приемочных испытаний. Шведская сторона предоставит специальное оборудование. К реализации контракта привлечены и другие предприятия польской оборонной промышленности.

Резка стали для строительства головного корабля серии, "Ежи Ружицкий", началась на предприятии Remontowa Shipbuilding S.A. в Гданьске в апреле 2023 года, закладка киля состоялась в июле того же года. Спуск первого корабля на воду запланирован на 2026 год. Оба корабля будут переданы ВМС Польши к 2027 году.

Как планируется, корабли SIGINT будут применяться для сбора разведывательных данных с использованием размещенных на борту систем разведки. Подробные данные о кораблях не раскрываются, поскольку являются секретными. По неофициальной информации, их водоизмещение составит около 2200 т.

Новые корабли заменят состоящие на вооружении ВМС Польши корабли радиоэлектронной разведки "проекта 863", (262) "Навигатор" и (262) "Гидрограф", построенные в 1975 и 1976 годах, соответственно.