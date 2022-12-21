Постпред Ирана опроверг обвинения Запада в передаче России беспилотников в нарушение резолюции Совбеза ООН

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Поставки Ираном оружия другим странам не запрещены, резолюция ООН, накладывающая ограничения на это, утратила свое действие в 2020 году. С таким заявлением выступил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, комментируя обвинения со стороны Запада в передаче России беспилотников якобы в нарушении решения Совбеза ООН.

Резолюция ООН 2231, запрещающая Ирану передавать оружие другим странам, а также закупать его, принятая в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, прекратила свое действие 18 октября 2020 года. В настоящее время разрешение Совбеза ООН для заключения каких-либо сделок по поставкам вооружений не требуется. Кроме того, касалось оно только вооружений, которые могли способствовать доставке ядерного оружия. По словам Иравани, обвинения Запада в передаче России беспилотников беспочвенны, Тегеран не передавал России ничего, что могло касаться этого раздела.

Я бы хотел коснуться беспочвенных обвинений о том, что Иран передал России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) якобы в нарушении резолюции 2231. Во-первых, запрет, касающийся оружия в резолюции 2231, прекратил действовать 18 октября 2020 года. А значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к резолюции 2231

- заявил иранский дипломат.

Между тем в Киеве заявили, что Россия якобы получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. Как заявил Зеленский, в последней атаке на Украину российская армия применила беспилотники "из новой партии". Всего Россия получила, по утверждению украинского президента, 250 новых беспилотников.

В Москве и Тегеране не подтверждают передачу дронов, хотя поставки беспилотников не запрещены. А российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что все обвинения Запада в адрес России в использовании на Украине иранских беспилотников являются надуманными.