Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь

Американские ракетные испытания стали попыткой Трампа втянуть Россию в новую гонку вооружений, несмотря на заявления российской стороны, что она не должна и не будет в ней участвовать. Президент Путин приказал принять ответные меры, и этот российский ответ станет сдерживающим фактором для воинственно настроенных Дональда Трампа и Вашингтона, пишет Ar Rai Al Youm.

Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять симметричные меры в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования. Американские ракетные испытания стали попыткой Трампа втянуть Россию в новую гонку вооружений, несмотря на заявления российской стороны, что она не должна и не будет в ней участвовать.

Решение Путина - политическое, а не военное, так как в приказе фигурируют одновременно оба российских министерства: Министерство обороны и Министерство иностранных дел. Российский ответ станет сдерживающим фактором для президента Дональда Трампа и Вашингтона, желающих "возобновить гонку вооружений" в 2019 году.

Действия российского президента совпадают с решением Китая ввести ответные 25-процентные пошлины на американские товары, импортируемые из Китая. Это означает, что Китай получит от введения пошлин столько же, сколько Трамп намеревался заработать в ходе торгово-экономической войны между странами. Действия Китая серьезнее повлияют на экономическую ситуацию в США, чем решение Трампа в отношении китайских товаров.

Американский президент готов вернуться к введению запрета на работу американских компаний с Huawei, после того как фактический ввод ограничений был отложен на три месяца благодаря временной лицензии для компании. Первым следствием китайского ответа стала война между Трампом и главой Федеральной резервной системы (ФРС), заявившим, что американская экономика еще не в критическом состоянии, но демонстрирует явные признаки замедления.

Глава ФРС объяснил замедление экономического роста в США торговой войной с Китаем. Трамп в последнее время постоянно критикует политику ФРС и ее руководства. Президент США потребовал от ФРС немедленно понизить базовую процентную ставку, чтобы предотвратить рецессию. Глава ФРС выступил против понижения базовой процентной ставки из-за страха перед инфляцией и регрессией экономики США.

В 2020 году состоятся новые президентские выборы в США, но есть факторы, негативно влияющие на перспективы переизбрания Трампа на новый срок. Он должен сосредоточиться на экономической ситуации внутри страны. Расистская политика, поддержка сионистов и евангельских христиан смогут обеспечить Трампу победу на выборах, только если он добьется успеха в преодолении экономического коллапса, вызванного мировой торговой войной.

Вот почему Трамп настаивал на приглашении России на саммит G7. Он стремился вернуть его в формат Большой восьмерки. Американский президент считает, что бороться с Россией в оговоренных рамках легче, чем вне их. Израиль попытался использовать вышеупомянутую ситуацию и провел переговоры с Украиной.

Нетаньяху негативно воспринял предложение Трампа, напомнив о причинах исключения России из Большой восьмерки. Он призвал не закрывать глаза на цену, которую заплатила Украина за российские действия. Израильский лидер обсудил с высокопоставленными украинскими чиновниками вопросы военного сотрудничества, включая разрешение на использование авиабазы в Украине "для нанесения удара по Ирану" в обмен на подготовку и вооружение украинцев для сдерживания российской агрессии.

Предварительная информация указывает на то, что Украина скоро начнет получать современные беспилотники и использовать опыт израильской армии для обучения собственных военнослужащих.

В свою очередь Иран четко дал понять, что ни при каких условиях не станет продолжать переговоры о ядерной сделке, а ответственность за безопасность акватории Персидского залива полностью лежит на государствах Персидского залива. Другими словами, Иран не позволит Израилю войти в воды Персидского залива, даже тайно. Иран получил подтвержденную информацию о переговорах между официальными лицами ОАЭ и израильскими офицерами о заходе израильских военно-морских судов, включая атомную подводную лодку, в Персидский залив под флагом ОАЭ. Следует отметить, что ОАЭ предполагают нанять израильские суда для обеспечения безопасности Персидского залива, а израильские суда с экипажем будут сдаваться в аренду ОАЭ, как и любые другие.

Обстоятельства предполагают формирование международного альянса, который сдержит Трампа, Израиль, президента Путина и главу Китая. Подобный альянс должен быть создан до выборов в США, чтобы Трамп понял, что Ближний Восток не станет его собственностью, так как это сфера деятельности ООН и ее резолюций, а основа стабильности и безопасности Ближнего Востока - Палестина.

Бассам Абу Шариф