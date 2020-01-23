Иранский удар по базе США изменил картину мира

Гегемон подает в отставку

Войну между США и Ираном человечество ждет уже очень давно. Столь же долго обсуждаются ее сценарии («Не лыком шииты»), а также вооруженного противостояния Тегерана со всеми потенциальными противниками в регионе («Ормузский фронт с каспийским тылом»). В первые дни нового года показалось, что эта война к нам таки пришла. Но случилось нечто обратное и, возможно, эпохальное.

Убийством иранского генерала Сулеймани Вашингтон перешел очередную красную черту. Американцы за последние 30 лет сделали совершенно обыденным делом агрессии, то есть военные нападения на другие страны без санкции Совбеза ООН. Теперь они совершили еще один шаг – убили официальное лицо другого государства, с которым США не находятся в состоянии войны. Причем сделали это на территории третьей страны, числящейся союзником Соединенных Штатов. Вообще-то сие означает, что теперь можно абсолютно законно убивать действующих американских генералов и адмиралов, причем по всему миру. Последовавшие из Вашингтона заявления о том, что Сулеймани был террористом № 1 – откровенный бред. Генерал – один из главных организаторов разгрома «халифата» в Ираке и Сирии. Вклад Сулеймани в борьбу с терроризмом на порядок больше американского. Но дело даже не в этом, а именно в том, что он был высокопоставленным официальным лицом. После его убийства «США» и «международное право» можно считать полными антонимами.

Необходимо в очередной раз напомнить, что Иран – одно из самых демократических государств исламского мира. Здесь проходят по-настоящему конкурентные парламентские и президентские выборы, какие даже не снятся, например, народам аравийских монархий. Да и с правами женщин в Иране дела обстоят много лучше, чем у соседей по региону. Но для главных мировых борцов за демократию и права человека все эти факты почему-то не имеют ни малейшего значения. Арабские (латиноамериканские, африканские и т. д.) тоталитарные клептократии традиционно входят в круг лучших друзей Вашингтона («Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»). Иран же чудовищно демонизирован. В этом плане, кстати, он очень похож на Россию. У нас ведь, с точки зрения западных СМИ, до сих пор люди стоят в многочасовых очередях за хлебом и водкой, а миллионы несогласных боятся открыть рот, поскольку иначе будут немедленно отправлены в GULAG. Столь же «реалистичен» созданный Западом образ Ирана. Впрочем, давно и хорошо известно, что двойные, а то и тройные стандарты – основополагающий принцип американской внешней политики. Информационную войну («Безграничные возможности войны») тоже никто не отменял.

“ Если Трамп переизберется, то за следующие четыре года он свернет американскую гегемонию ”

Реакцией на убийство Сулеймани Иран в очередной раз подтвердил, что его руководство ни в коей мере не является сборищем фанатиков-самоубийц, каким его уже 40 лет представляет западный агитпроп. Но оно и не «терпилы», коими положено быть тем, на кого осерчал Вашингтон.

С военной точки зрения ракетный удар по американской ВВБ «Аль-Ассад» в Ираке очень напоминает апрельские 2017 и 2018 годов американские (во втором случае – совместные с британцами и французами) атаки на Сирию: много шума при фактически нулевых результатах. Впрочем, надо сказать, что точность иранского удара оказалась исключительно высокой. Используемые Тегераном средства поражения принято считать примитивными, да и вообще точность баллистических ракет заведомо ниже, чем крылатых. Однако в ночь на 8 января они попали не просто по базе, но в конкретные сооружения. Как минимум уничтожен один вертолет UH-60М, поврежден боевой БЛА MQ-1. При этом последствия удара были искусственно ограничены иранским командованием. Полномасштабный иранский ответ, как теперь абсолютно ясно, нанесет тяжелейшие потери американским силам в регионе и тем более монархиям. Даже Израилю будет невесело, хотя он дальше всех от Ирана и имеет наиболее сильную ПВО. Американские и аравийские «Пэтриоты» просто «захлебнутся» иранскими ракетами.

Политические последствия иранского удара на порядок важнее военных. Не какая-то партизанская или террористическая группировка, а регулярные ВС другого государства нанесли сознательный и целенаправленный удар по крупному американскому военному объекту, причинив ему очевидный ущерб. И США ничем не ответили. Именно это событие следует считать эпохальным. Что никто из американцев не погиб – «разговоры в пользу бедных». Принципиален сам факт отсутствия военного ответа на иранский удар.

Даже 10 лет назад подобная ситуация была немыслима. Гегемон закончился. Об этом многие догадывались уже давно, но теперь он сам это признал. Подтверждается этот факт и решением иракского парламента о выводе из страны всех иностранных войск. Ирония судьбы в том, что этот парламент был избран населением Ирака по правилам той политической системы, которую американцы же и установили. Что касается экономических санкций в качестве ответа на военный удар, то это напоминает откровенный фарс. Похоже, в мире скоро не останется стран, против которых США не ввели бы каких-нибудь санкций. Для гегемона есть в этом что-то убогое и жалкое.

«Раскрутить» дело со случайно сбитым иранцами украинским лайнером не удастся. Опять-таки по удивительной иронии судьбы предыдущие аналогичные ошибки пришлись как раз на США и Украину (гибель малазийского «Боинга» над Донбассом в июле 2014 года не рассматриваем, поскольку с ним до сих пор неясно). 3 июля 1988 года ЗУР «Стандарт» с американского крейсера «Винсенс» (Vincennes) был сбит иранский самолет А300, летевший в ОАЭ, погибли 290 человек. США официально не признали вину и не извинились, хотя и выплатили 130-миллионную компенсацию. 4 октября 2001 года над Черным морем ЗУР 5В28 ЗРС С-200 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ был сбит Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший из Тель-Авива в Новосибирск, погибли 78 человек. Президент Кучма формально (но не юридически) признал вину и выплатил компенсацию, но при этом ограничился увольнением восьми генералов и офицеров (под суд никто из них не пошел). На данный момент Тегеран ведет себя более цивилизованно, чем Киев и тем более Вашингтон, поэтому слишком сильные обличения со стороны последних могут породить ненужные им самим воспоминания и аналогии.

Вся эта история – важнейший урок для России. У нас антиамериканская риторика внутри страны имеет почти такой же накал, как и в Иране. Только в Иране риторика соответствует реальной политике. Мы в военном отношении сильнее Ирана на два-три порядка, но до сих пор готовы прогибаться перед гегемоном. Потому что на него слишком сильно завязана наша так называемая элита. Отнюдь не только ее либеральная часть, но и очень значительная часть «патриотов-охранителей» имеет на Западе, в том числе в США, счета, недвижимость, там живут семьи, учатся дети. О Россию с ее «Ярсами», «Авангардами», «Кинжалами» и «Калибрами» вытереть ноги гораздо проще, чем об Иран, где обо всех этих военных чудесах и не мечтают. Интересно, кстати, что Китай в этом плане больше похож на Россию, чем на Иран, несмотря на свою колоссальную экономическую и военную мощь. У него тоже все хорошо с антиамериканской риторикой для внутреннего потребления, а прогибаться перед Вашингтоном он готов даже сильнее, чем Россия.

Иранская история показала, что впредь США будут воевать только против тех, кто заведомо неспособен ответить. Или в том случае, если кто-то совершит открытую крупномасштабную агрессию против них, но это в любом обозримом будущем чистейшая фантастика. А к войне с сильным противником, подразумевающей высокие потери («Что будет, когда закончатся истребители пятого поколения»), Штаты категорически не готовы. Если Трамп выиграет очередные президентские выборы, то за следующие четыре года он скорее всего займется практическим сворачиванием следов американской гегемонии, что пойдет США лишь на пользу. Если проиграет, возможны рецидивы, которые, однако, гегемонию не вернут. Это уже поняли в Пхеньяне: он отказывается от моратория на ядерные испытания и на пуски БРСД и МБР, хотя и готов вернуться к переговорам, если от Вашингтона последуют реалистичные предложения, подразумевающие взаимные уступки, а не безоговорочную капитуляцию КНДР. Хорошо бы, чтобы такое понимание пришло и в Москву.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года