В западной прессе дают прогнозы на дальнейшие действия Черноморского флота России в ходе СВО

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На черноморском театре специальной военной операции наблюдается затишье, но все еще может измениться. И хотя составление подробных прогнозов о ходе военных действий – занятие неблагодарное и бессмысленное, можно составить несколько вероятных сценариев дальнейшего развития событий в акватории Черного моря.

Так рассуждает в своей статье для журнала Naval News широко известный на Западе военный эксперт Х. Саттон.

Он отмечает, что Черноморский флот РФ на сегодняшний день снизил активность, а его корабли редко покидают свою главную базу в Севастополе. Патрулирование Северного Причерноморья осуществляется ими крайне редко. В значительной степени на это, считает Саттон, повлияли появление на вооружении ВСУ береговых противокорабельных комплексов западного производства, а также атака беспилотников на севастопольскую бухту в конце октября. Последняя практически не нанесла ущерба, но показала, что такая техника способна представлять угрозу для российских надводных кораблей.

Эксперт отмечает, что с наступлением зимы военные действия на суше, вероятно, станут менее интенсивными. На море, считает он, похолодание также замедлит активность противоборствующих сторон.

Но дело не только в зиме. Саттон считает, что российский флот постарается действовать крайне осторожно, чтобы не подвергать корабли опасности, но определенные обстоятельства могут заставить ВМФ РФ действовать более решительно.

В частности, по мнению автора, в случае дальнейшего продвижения ВСУ на Херсонском направлении ЧФ может начать активно оказывать огневую поддержку своих войск, а также заняться доставкой для них военных грузов.

Еще одним фактором, способным заставить корабли Черноморского флота массово покинуть бухту Севастополя, по мнению Саттона, могла бы стать прямая угроза обстрелов города и порта дальнобойными наземными огневыми средствами ВСУ. Речь идет о РСЗО HIMARS или каких-либо других системах западного производства.

В этом случае, предполагает автор, российские корабли могли бы перебазироваться в другие порты. Вряд ли это будет Новороссийск, который уже, утверждает он, плотно загружен. Скорее всего, речь может пойти о более мелких вероятных местах базирования в Крыму или в Краснодарском крае.

Саттон предполагает, что существует множество и других сценариев. В частности, он не исключает, что Черноморский флот РФ могут в дальнейшем задействовать для высадки десанта на украинское побережье.