Беспилотник НАТО заметили над Черным морем на фоне угроз Киева вернуть Крым

У российских границ в Черном море заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) НАТО на фоне угроз Киева потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия и вернуть Крым. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk в ночь на вторник, 19 июля, осуществил вылет с американской военной авиабазы на итальянском острове Сицилия и примерно с 5:00 мск по настоящее время находится неподалеку от Крыма. Дрон отличается способностью долгое время кружить над удаленной местностью и передавать данные в режиме реального времени.

Одновременно с ним в воздухе на границе Румынии с Одесской областью зафиксирован самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry Вооруженных сил Люксембурга. Такое судно используется для точного определения положения самолетов противника и оперативного наведения истребителей на дальних расстояниях.

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов пригрозил потопить Черноморский флот России и отвоевать Крым. Он пояснил, что до настоящего времени украинская армия не осмелилась участвовать в открытой схватке, поскольку в ее распоряжении не было достаточного количества необходимого вооружения.

В Кремле впоследствии ответили, что подобные высказывания лишь подтверждают оправданность специальной военной операции на Украине. Только такими средствами можно избавить Киев от подобных представителей руководства, добавили там.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине и ранее — в частности, 13 июля сообщалось, что в день атаки ВСУ на Херсонскую область из американских реактивных систем залпового огня HIMARS в небо были подняты несколько воздушных судов НАТО: к примеру, RQ-4 Global Hawk с 4:00 до 22:00 мск находился над акваторией Черного моря — примерно до момента поступления первых сообщений об ударе по объектам в Новой Каховке.