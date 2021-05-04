Войти
РИА Новости

"Все готово к удару": Пентагон стягивает в Европу усиленные опергруппы

309
0
0
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина.
Источник изображения: © AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Андрей Коц. США продолжают наращивать военное присутствие у российских границ — в ближайшие месяцы Пентагон сформирует в Европе два новых подразделения для "противодействия агрессии Кремля". В Вашингтоне рассчитывают, что многодоменная оперативная группа (Multi-DomainTask Force, MDTF) и командование для управления огнем на театре военных действий (Theater Fires Command, TFK) обеспечат НАТО решающее преимущество в потенциальном вооруженном конфликте с Россией. Об их главных задачах — в материале РИА Новости.

Пробиться в запретную зону

Американские генералы признают, что Россия на западных границах обладает численным преимуществом над блоком НАТО, способна в кратчайшие сроки стянуть в регион значительно больше войск и гораздо лучше подготовлена к вооруженному конфликту. Особые опасения в Североатлантическом альянсе вызывает Калининградский анклав. Утверждают, что Москва создала здесь одну из "зон запрета доступа" (Anti-Access/AreaDenial, A2/AD).

Под этим термином в США понимают территорию, надежно прикрытую от вмешательства извне мощной системой ПВО, противокорабельными ракетами, дальнобойными береговыми и оперативно-тактическими ударными комплексами, а также современными средствами радиоэлектронной борьбы. Западные армии, авиация и флот в случае столкновения понесут в этой зоне неоправданно высокие потери, считают в НАТО. Калининградскую A2/AD удастся подавить, только если альянс задействует весь свой потенциал, а Россия воздержится от применения тактического ядерного оружия. Однако страны, участвующие в операции, понесут колоссальные потери людей и техники.

Поэтому американцы решили поступить иначе: они уже несколько лет работают над созданием относительно небольших формирований — мультидоменных оперативных групп, предназначенных для взлома "зон запрета доступа". Состав и численность этих подразделений зависит от масштабов боевой операции и особенностей театра военных действий. Их основная ударная сила — системы залпового огня, высокоточные ракеты и в перспективе — гиперзвуковое оружие.

Американские военные на юго-востоке Афганистана

Источник изображения: © Фото : Master Sgt. Alejandro Licea

"Европейская мультидоменная оперативная группа будет состоять из полевой артиллерии, дальнобойных ракет, сложной системы ПВО и ПРО, разведывательных подразделений, специалистов по РЭБ, кибербезопасности и космической связи, — уточняется в официальном сообщении Сухопутных войск США в Европе. — Развертывание нового формирования серьезно повысит наши возможности действовать во всех доменах (средах) и объединять огневую мощь стран НАТО в единое целое".

Подразделения будущего

В угрожаемый период MDTF займутся разведкой в интересах всей группировки НАТО, развернутой в Европе: выявят позиции ПВО противника, места сосредоточения войск, маршруты движения боевой техники. Параллельно бойцы опергруппы займутся диверсиями в киберпространстве, начнут "глушить" средства связи и управления. Следующий шаг — удар по ключевым объектам военной инфраструктуры.

Для поддержки европейской MDTF также развернут специальное командование управления огнем на театре военных действий. Это аналитический и командный центр, определяющий потенциальные цели на ТВД. Сотрудники подразделения будут непрерывно следить за перемещениями войск противника с помощью высотных беспилотников и космических спутников и наводить на цели ударные средства — дальнобойные ракеты и артиллерийские комплексы. По словам командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Кристофера Каволи, TFC "станет ключевым элементом многодоменных операций в крупных конфликтах".

Как подчеркнули в Пентагоне, личный состав обоих подразделений — всего около 500 человек — уже обучен и готов приступить к выполнению боевых задач. Ожидается, что MDTF вступит в строй в сентябре, TFC — на месяц позже. TFC перебросят на базу Висбаден в Германии. Где организуют пункт постоянной дислокации мультидоменной оперативной группы, пока не известно.

Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS

Источник изображения: © AP Photo / The News Tribune, Peter Haley

Первую MDTF создали в 2018-м. На ней обкатывают перспективные тактические и технические решения, которые возьмут на вооружение другие подобные подразделения. Группа приписана к Сухопутным войскам США на Тихом океане (US Army Pacific) и принимала участие в крупнейших международных военно-морских учениях RIMPAC-2018. Помимо европейской MDTF, в 2021-м американцы планируют разместить дополнительную группу в Тихоокеанском регионе и еще одну в Арктике.

Российский ответ

Последние военные приготовления стран НАТО не остались не замеченными российской стороной. Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на днях на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ, сообщил, что Москва внимательно наблюдает за перемещениями войск Североатлантического альянса вблизи российских границ.

"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия, — сказал он. — Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать".

Концепция "четыре по тридцать", упомянутая министром, предусматривает развертывание в Восточной Европе в течение 30 дней 30 натовских батальонов, 30 эскадрилий тактической авиации и 30 боевых кораблей. Группировка в случае вооруженного конфликта с Россией поддержит огнем силы быстрого реагирования НАТО и пройдет сквозь бреши в обороне противника, пробитые группами MDTF, TFC и другими передовыми частями альянса.

Впрочем, у России есть чем ответить на агрессивные действия НАТО. Шойгу напомнил, что Москва провела масштабную внезапную проверку боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. В кратчайшие сроки на западные рубежи страны перебросили две общевойсковые армии и три соединения Воздушно-десантных войск.

Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму

Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

После учений эту мощнейшую группировку отвели в пункты постоянной дислокации. Однако Россия продемонстрировала Североатлантическому альянсу способность гораздо быстрее реагировать на угрозы и подготовиться к войне, чем ожидали на Западе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Россия
США
Продукция
F-16
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Арктика
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
Кибербезопасность
ЧФ
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
30.12.2020
Год 2020-й: Минобороны подводит итоги
23.12.2020
Основные тезисы выступления Сергея Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
31.12.2011
Феномен китайской военной мощи пока еще недооценен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 05:16
  • 1
Источник: атомную подлодку проекта 885М "Казань" могут передать ВМФ 7 мая
  • 04.05 05:00
  • 1
Су-30СМ2: всё ближе к Су-35
  • 04.05 02:12
  • 7
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 04.05 02:11
  • 6
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 04.05 01:51
  • 2
В Сети показали, как АК-12 мощно "уделал" американский бронежилет
  • 04.05 01:00
  • 9
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 04.05 00:51
  • 53
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 04.05 00:11
  • 1
Борьба соседей за воду и землю
  • 03.05 22:24
  • 10
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 03.05 22:16
  • 2
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" прибыл на завод для утилизации
  • 03.05 20:33
  • 2
Военнослужащим выдадут электронные пропуска с биометрической информацией
  • 03.05 15:51
  • 219
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 03.05 15:15
  • 4
Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих, военных, дипломатов, главы ЦБ РФ
  • 03.05 05:47
  • 2
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 02.05 13:50
  • 10
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ