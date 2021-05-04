"Все готово к удару": Пентагон стягивает в Европу усиленные опергруппы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Андрей Коц. США продолжают наращивать военное присутствие у российских границ — в ближайшие месяцы Пентагон сформирует в Европе два новых подразделения для "противодействия агрессии Кремля". В Вашингтоне рассчитывают, что многодоменная оперативная группа (Multi-DomainTask Force, MDTF) и командование для управления огнем на театре военных действий (Theater Fires Command, TFK) обеспечат НАТО решающее преимущество в потенциальном вооруженном конфликте с Россией. Об их главных задачах — в материале РИА Новости.

Пробиться в запретную зону

Американские генералы признают, что Россия на западных границах обладает численным преимуществом над блоком НАТО, способна в кратчайшие сроки стянуть в регион значительно больше войск и гораздо лучше подготовлена к вооруженному конфликту. Особые опасения в Североатлантическом альянсе вызывает Калининградский анклав. Утверждают, что Москва создала здесь одну из "зон запрета доступа" (Anti-Access/AreaDenial, A2/AD).

Под этим термином в США понимают территорию, надежно прикрытую от вмешательства извне мощной системой ПВО, противокорабельными ракетами, дальнобойными береговыми и оперативно-тактическими ударными комплексами, а также современными средствами радиоэлектронной борьбы. Западные армии, авиация и флот в случае столкновения понесут в этой зоне неоправданно высокие потери, считают в НАТО. Калининградскую A2/AD удастся подавить, только если альянс задействует весь свой потенциал, а Россия воздержится от применения тактического ядерного оружия. Однако страны, участвующие в операции, понесут колоссальные потери людей и техники.

Поэтому американцы решили поступить иначе: они уже несколько лет работают над созданием относительно небольших формирований — мультидоменных оперативных групп, предназначенных для взлома "зон запрета доступа". Состав и численность этих подразделений зависит от масштабов боевой операции и особенностей театра военных действий. Их основная ударная сила — системы залпового огня, высокоточные ракеты и в перспективе — гиперзвуковое оружие.

Американские военные на юго-востоке Афганистана Источник изображения: © Фото : Master Sgt. Alejandro Licea

"Европейская мультидоменная оперативная группа будет состоять из полевой артиллерии, дальнобойных ракет, сложной системы ПВО и ПРО, разведывательных подразделений, специалистов по РЭБ, кибербезопасности и космической связи, — уточняется в официальном сообщении Сухопутных войск США в Европе. — Развертывание нового формирования серьезно повысит наши возможности действовать во всех доменах (средах) и объединять огневую мощь стран НАТО в единое целое".

Подразделения будущего

В угрожаемый период MDTF займутся разведкой в интересах всей группировки НАТО, развернутой в Европе: выявят позиции ПВО противника, места сосредоточения войск, маршруты движения боевой техники. Параллельно бойцы опергруппы займутся диверсиями в киберпространстве, начнут "глушить" средства связи и управления. Следующий шаг — удар по ключевым объектам военной инфраструктуры.

Для поддержки европейской MDTF также развернут специальное командование управления огнем на театре военных действий. Это аналитический и командный центр, определяющий потенциальные цели на ТВД. Сотрудники подразделения будут непрерывно следить за перемещениями войск противника с помощью высотных беспилотников и космических спутников и наводить на цели ударные средства — дальнобойные ракеты и артиллерийские комплексы. По словам командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Кристофера Каволи, TFC "станет ключевым элементом многодоменных операций в крупных конфликтах".

Как подчеркнули в Пентагоне, личный состав обоих подразделений — всего около 500 человек — уже обучен и готов приступить к выполнению боевых задач. Ожидается, что MDTF вступит в строй в сентябре, TFC — на месяц позже. TFC перебросят на базу Висбаден в Германии. Где организуют пункт постоянной дислокации мультидоменной оперативной группы, пока не известно.

Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS Источник изображения: © AP Photo / The News Tribune, Peter Haley

Первую MDTF создали в 2018-м. На ней обкатывают перспективные тактические и технические решения, которые возьмут на вооружение другие подобные подразделения. Группа приписана к Сухопутным войскам США на Тихом океане (US Army Pacific) и принимала участие в крупнейших международных военно-морских учениях RIMPAC-2018. Помимо европейской MDTF, в 2021-м американцы планируют разместить дополнительную группу в Тихоокеанском регионе и еще одну в Арктике.

Российский ответ

Последние военные приготовления стран НАТО не остались не замеченными российской стороной. Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на днях на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ, сообщил, что Москва внимательно наблюдает за перемещениями войск Североатлантического альянса вблизи российских границ.

"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия, — сказал он. — Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать".

Концепция "четыре по тридцать", упомянутая министром, предусматривает развертывание в Восточной Европе в течение 30 дней 30 натовских батальонов, 30 эскадрилий тактической авиации и 30 боевых кораблей. Группировка в случае вооруженного конфликта с Россией поддержит огнем силы быстрого реагирования НАТО и пройдет сквозь бреши в обороне противника, пробитые группами MDTF, TFC и другими передовыми частями альянса.

Впрочем, у России есть чем ответить на агрессивные действия НАТО. Шойгу напомнил, что Москва провела масштабную внезапную проверку боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. В кратчайшие сроки на западные рубежи страны перебросили две общевойсковые армии и три соединения Воздушно-десантных войск.

Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

После учений эту мощнейшую группировку отвели в пункты постоянной дислокации. Однако Россия продемонстрировала Североатлантическому альянсу способность гораздо быстрее реагировать на угрозы и подготовиться к войне, чем ожидали на Западе.