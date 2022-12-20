Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине в текущей ситуации

Британский премьер отметил, что западным странам необходимо продолжать оказывать военную помощь Киеву

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в понедельник, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в текущей ситуации, пока российские войска находятся на территории республики.

"Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв. Это будет использоваться Россией для перегруппировки, укрепления ее войск. До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры", - сказал глава британского правительства на саммите Объединенных экспедиционных сил в Риге, слова которого приводит канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

Сунак также отметил, что западным странам необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине. "Мы должны обеспечить доставку дополнительной военной помощи, а сама помощь должна меняться в соответствии со складывающейся обстановкой. Это означает [поставку] большего числа систем противовоздушной обороны, артиллерии, бронетехники. Со своей стороны Соединенное Королевство взяло на себя обязательство предоставить не менее £2,3 млрд ($2,8 млрд - прим. ТАСС) помощи в следующем году, что будет соответствовать текущему уровню. Я очень надеюсь, что и другие сделают все возможное для продолжения мощной поддержки", - добавил он.

Британский премьер подчеркнул, что страны, входящие в состав Объединенных экспедиционных сил, могут принимать участие в выработке гарантий безопасности Украине после завершения конфликта. Кроме того, Сунак выразил мнение, что Запад должен нарастить санкционное давление на российские власти для снижения экономического потенциала РФ.

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Великобритании не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны (кроме Соединенного Королевства, это также Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) периодически проводят совместные военные учения.