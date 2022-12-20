Войти
ТАСС

Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции Запада

220
0
0
Флаги России и Беларуси
Флаги России и Беларуси.
Источник изображения: belvpo.com

Стороны также рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в рамках Союзного государства и других евразийских объединений

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в понедельник с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником обсудил ситуацию вокруг украинского кризиса и противодействие незаконному санкционному давлению Запада.

"Состоялся обмен мнениями по международной и региональной проблематике, ситуации вокруг украинского кризиса. Подтверждена нацеленность на координацию шагов на международных площадках, противодействие политическому и незаконному санкционному давлению на Россию и Беларусь со стороны недружественных государств", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ, стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в рамках Союзного государства и других евразийских объединений. "Особое внимание было уделено задаче дипломатического сопровождения реализации союзных программ экономической интеграции двух стран, сотрудничеству в СНГ, предстоящему председательству России в ЕАЭС и белорусскому председательству в ОДКБ, - говорится в сообщении. - Министры также обсудили предстоящие внешнеполитические контакты, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
02.02.2022
Триатлон без победителей
23.07.2021
Сергей Лавров: о вторжении в Афганистан никто не задумывается
12.03.2015
Порог войны. Холодной.
28.08.2014
Лавров назвал союзников России в мире
07.02.2012
«Вокруг нашей страны непростая обстановка»
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 05:39
  • 40030
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 01:05
  • 6
Киевский зонт
  • 20.12 00:45
  • 2
В Самарской области планируется сформировать кластер беспилотной авиации
  • 19.12 21:58
  • 1
Институт РАН: повредить "Союз" мог микрометеорит потока Геминиды или космический мусор
  • 19.12 21:19
  • 2
Эксперт назвал основное преимущество поставленного ВС РФ комплекса «Пенициллин»
  • 19.12 13:35
  • 92
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 19.12 01:45
  • 2334
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 00:54
  • 87
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 18.12 23:03
  • 6
«Сухого» место: новейшие истребители поступят в морскую авиацию
  • 18.12 13:51
  • 8
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 17.12 20:30
  • 1
В России оценили возможное переоснащение украинских авиабомб
  • 17.12 19:00
  • 4
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 17.12 17:14
  • 7
Расчеты комплексов "Аистенок" ВВО продолжают эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне СВО
  • 17.12 17:13
  • 2
Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе из-за действий Азербайджана обострилась, заявил Пашинян
  • 17.12 17:13
  • 3
Главные события 2022 года в военной сфере