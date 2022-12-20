Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции Запада

Стороны также рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в рамках Союзного государства и других евразийских объединений

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в понедельник с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником обсудил ситуацию вокруг украинского кризиса и противодействие незаконному санкционному давлению Запада.

"Состоялся обмен мнениями по международной и региональной проблематике, ситуации вокруг украинского кризиса. Подтверждена нацеленность на координацию шагов на международных площадках, противодействие политическому и незаконному санкционному давлению на Россию и Беларусь со стороны недружественных государств", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ, стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в рамках Союзного государства и других евразийских объединений. "Особое внимание было уделено задаче дипломатического сопровождения реализации союзных программ экономической интеграции двух стран, сотрудничеству в СНГ, предстоящему председательству России в ЕАЭС и белорусскому председательству в ОДКБ, - говорится в сообщении. - Министры также обсудили предстоящие внешнеполитические контакты, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси".