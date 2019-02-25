Эксперт назвал возможную цель полета военного самолета США над Россией

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. США могли провести разведывательный полет недалеко от Читы для того, чтобы получить информацию о ракетной бригаде, которая, по их информации, перевооружается на ракету 9М729, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее мониторинговый портал PlaneRadar разместил скриншот, согласно которому американский самолет-разведчик Boeing OC-135B провел в рамках Договора по открытому небу полет над Забайкальским краем в окрестностях Читы.

"В Чите в этом регионе развернута войсковая армия. Ракетная бригада этой армии перевооружается на новейшую модификацию комплекса "Искандер-М", который с ракетой 9М729 … Я думаю, один, по крайнем мере, из пунктов их интереса, это как раз такая ракетная бригада", - сказал Мураховский РИА Новости.

При этом он уточнил, что в России официально не объявляли о перевооружении бригады на новый тип ракет. "Это представители США сами так считают, официально мы об этом не объявляли", - добавил эксперт.

Мураховский напомнил, что ранее в рамках Договора США уже проводили полеты над Калининградской областью, где также расположены "Искандеры-М".

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет государствам-членам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договоре участвуют большинство стран Североатлантического альянса, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, а также нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проходят на взаимной основе.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Основная претензия США – именно к ракете 9М729. В то же время Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Минобороны России 23 января 2019 года представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", которую США считают нарушающей ДРСМД, и рассказало о ее характеристиках. В министерстве сообщили, что на брифинг приглашали военных атташе и представителей военно-дипломатического корпуса стран ОДКБ, БРИКС, Евросоюза и НАТО, а также некоторых других государств. В ведомстве отметили, что военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО в России не приехали на брифинг.