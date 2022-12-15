WP: Байден одобрит передачу Киеву систем Patriot после решения вопросов об их обслуживании

Как сообщило издание, Пентагон также прорабатывает вопросы, касающиеся программы подготовки украинских военных

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден одобрит отправку ракетных комплексов Patriot на Украину только после того, как Пентагон разъяснит все вопросы, касающиеся их обслуживания и влияния данного шага на боеготовность американских сил. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post.

Как уточняется в публикации со ссылкой на сотрудника администрации США высокого ранга, "Байден утвердит план передачи Украине системы Patriot только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о подготовке [военных для использования комплексов Patriot], обслуживании, о юридических аспектах передачи, а также влиянии этого на боеготовность США".

"Министерство обороны США в настоящее время прорабатывает вопросы, касающиеся программы подготовки [военных], которую, вероятно, будут проводить в Германии. В обычных условиях подготовка может продолжаться больше шести месяцев", - сообщается в статье. Как в ней уточняется, по словам должностного лица США, "вооружения поступят с американских складов, но не из какого-либо действующего подразделения".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон завершает согласование планов по поставке Украине систем Patriot. По информации канала, о них может быть объявлено уже на этой неделе. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 13 декабря заявил, что пока не может ничего сказать о поставках Украине этих систем.

Как заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комплексы Patriot станут законной целью Вооруженных сил РФ в случае их поставки Вашингтоном Киеву.