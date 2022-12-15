Al Mayadeen: Запад хочет забыть, что это Россия спасла мир во время Второй мировой войны

Украинский конфликт развязал Запад, пишет Al Mayadeen. Удивительно, что он ополчился на Россию, которая спасла мир во время Второй мировой войны. Если Запад и дальше будет действовать против нее, это приведет к самоуничтожению ЕС и возрождению нацизма во всех странах, а не только на Украине.

Запад был уверен в стойкости России на поле боя. Он завлек Украину в антироссийские провокационные проекты, ускорив тем самым приближение мирового конфликта, который угрожает уничтожить глобальный мир и безопасность.

НАТО так и не пересмотрела свою агрессивную политику, против которой выступают даже некоторые его члены. Европа — традиционный союзник США — сталкивается с внутренними преобразованиями, чьи темпы различаются от страны к стране. Европейские государства стремятся сохранить стабильность и безопасность на континенте и не попасть в водоворот западного высокомерия. Они хотят сосредоточиться на интересах своих народов, которые уже и так перенесли много горя и страданий из-за военных конфликтов, особенно мировых войн.

Тут возникает закономерный вопрос: почему Запад пытается забыть, что Россия сыграла ключевую роль в освобождении Европы и мира в целом во время Второй мировой войны? Почему он хочет расколоть Европу и втянуть ее в новый конфликт? Европейцам придется искать точки пересечений (даже если их интересы расходятся), чтобы избежать новой широкомасштабной войны и не допустить самоуничтожения Европы, ее народов и экономики. Они всегда были сильны, но теперь не способны справиться с ситуациями, последствия которых невозможно предсказать.

Последним предостережением, привлекшим внимание европейцев, стало заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Россия классифицирует атаки украинских сил по Запорожской АЭС как ядерный терроризм. Очнутся ли европейцы или они растеряли все свои карты?

Передача наступательных вооружений Киеву подтвердила опасения Москвы, которая неоднократно заявляла, что Запад вместе с НАТО стремится открыть второй фронт у российских границ и поэтому позволяет Украине открыто нарушать Минские соглашения.

Все эти угрозы стали очевидны как никогда, несмотря на предвзятое отношение СМИ к России и возмутительные попытки некоторых прозападных аналитиков дискредитировать российское руководство.

Противоречивые заявления политиков и военных руководителей стран НАТО доказывают, что за раздуванием конфликта на Украине стоят не киевские власти, а иностранное вмешательство.

Запад открыто поставляет Киеву наступательные вооружения, способные наносить удары по целям на территории России, что является не только опасной провокацией, но и угрожает глобальному миру и безопасности. Так чего же Запад хочет от Москвы, которая прекрасно знает, что она сильнее, чем когда-либо прежде? Россия готова сдерживать лживых врагов и бороться с цивилизацией, которая поддерживает чуждый человеческой природе гомосексуализм, шантажирует другие страны под предлогом мнимой свободы вероисповедания и руководствуется принципом "кто не с нами, тот против нас, а кто нас поддерживает, тот в нашей власти!"

Есть ли большее высокомерие и варварство, чем то, что делает Запад? Итак, сегодня перед миром стоят два варианта: он либо отстаивает право на безопасность и стабильность, либо остается в позиции наблюдателя и продолжает смотреть как оказывают давление на Россию, которая защищает мир, как это было во Второй мировой войне. Тогда она пошла на огромные жертвы ради свободы и борьбы с нацизмом, который, к сожалению, возродился на Украине. Так неужели Запад объединился с врагом против европейских союзников, хотя нацизм — враг всего человечества? Разве не европейские народы первыми вступили в бой с ним?

Автор: Аммар Брахмиа ( عمار براهمية)