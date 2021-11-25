Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие

Зачем Украина направляет все новые силы к границе

На фоне резкого обострения ситуации на востоке страны Киев пытается применить там новое высокотехнологичное вооружение, полученное из-за рубежа. Вероятно, в ход впервые пошли американские противотанковые управляемые ракеты Javelin («Метательное копье») и турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Правда, по словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, применение американских ракет оказалось неэффективно. Также Киев активно перебрасывает на юго-восток новые воинские части. А 23 ноября в Черное море прибыли два боевых катера, которые были переданы Украине Соединенными Штатами. Одновременно стратегическая авиация США отработала нанесение ударов по России с восточного и западного направления. При этом эскалация конфликта происходит на фоне постоянных обвинений Москвы в подготовке вторжения на Украину.

Подогретая точка

За последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды на передовой попытались применить оружие, похожее на противотанковые ракеты Javelin, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Обстрелу подверглась не бронетехника, а укрепления на блокпостах. Оба случая, по словам источников, закончились безрезультатно — боеприпасы не попали в цель. Но точного подтверждения, что украинские военные в обоих случаях применили именно американские системы, нет, уточнили собеседники «Известий».

Накануне начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов официально подтвердил в интервью Military Times первое применение комплекса на передовой. «Известия» направили запрос в минобороны Украины, а также в Пентагон с просьбой подтвердить или опровергнуть слова начальника военной разведки. Вечером 23 ноября начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук заявил, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, поставленные США Украине в рамках пакета военной помощи, пока не использовались в зоне проведения операции в Донбассе. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ПТРК Javelin использовались в ходе учений на полигоне «Широкий лан».

Меньше месяца назад, 26 октября, Генштаб Украины также заявил о первом использовании против подразделений народной милиии Донецкой народной республики ударного беспилотника Bayraktar и продемонстрировал кадры поражения им легкой буксируемой гаубицы Д-30.

Здание Государственного пожарно-спасательного отряда города Ясиноватая, поврежденное в результате артобстрела, Донецкая область Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В последние недели в зоне конфликта активизировались перестрелки на линии разграничения. Наблюдательная миссия ОБСЕ 22 ноября отчиталась, что за сутки зафиксировала 223 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 64 случая — в Луганской. Около сотни из них — взрывы, вызванные применением артиллерии и минометов.

Во вторник, 23 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украину прибывают иностранные военные советники и поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. Он выразил обеспокоенность провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению проблемы Донбасса.

По мнению председателя Совбеза РФ Николая Патрушева, установление протектората Запада над Украиной разрушило экономику страны и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев «побегут искать приют в других местах».

Поддержка оружием

Уже во время обострения обстановки на линии разграничения в Киев 14 ноября по воздуху прибыла из США очередная партия боеприпасов и ракет, включая Javelin. Во вторник, 23 ноября, в порт Одессы доставили и два патрульных катера типа Island. До конца этого года должен поступить еще один такой катер, который станет уже пятым в составе ВМС Украины.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена сообщил, что сейчас рассматривается расширение набора поставляемых вооружений. Помимо дополнительных партий ракетных комплексов Javelin возможно ускоренное предоставлению Киеву переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и вертолетов. Украина, вероятно, получит и транспортно-боевые Ми-17, которые Пентагон ранее закупил у России для использования в Афганистане.

«Известия» направили запрос в Пентагон с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о возможном развертывании американских военных специалистов на Украине, а также пояснить, как они могут помочь ВСУ.

Церемония поднятия флага на патрульном катере типа Island, переданном США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Перечисленным амбиции Украины не ограничиваются. В начале сентября во время визита президента Владимира Зеленского в США он запросил у стран НАТО дополнительную поддержку высокотехнологичным оружием. Среди представленных им основных программ модернизации ВСУ — приобретение дальнобойных систем ПВО и ПРО западного производства, новые боевые корабли, тактические ракетные комплексы и обновление авиации. При этом на перевооружение флота, армии и ВВС Киев готов потратить $4 млрд, остальные $39 млрд за пять лет он надеется получить в форме спонсорской помощи и кредитов.

Из прочих членов НАТО наибольший вклад в вооружение Украины внесла Турция. Она продала стране 12 средних ударных БЛА. Всего Киев намерен закупить 48 таких аппаратов. Часть из них должна быть произведена в самой стране на специально построенном для этого сборочном предприятии.

Европейские члены Североатлантического альянса более сдержанны в поставке Киеву летального оружия. В основном они оказывают поддержку Украине советниками и услугами по подготовке и обучению ВСУ.

Приграничные споры

С конца октября сначала в американских СМИ, а затем и в заявлениях официальных лиц особенно активно поднимается тема возможности скорого вторжения России в Украину. Первоначальная статья о концентрации войск РФ на границе появилась 30 октября в газете The Washington Post.

Представитель Пентагона Джон Кирби вскоре выступил с заявлением, что концентрация сил России у украинской границы «продолжает нас беспокоить», отметив, что у Вашингтона нет понимания относительно намерений этих сил.

О том, что внимательно следят за действиями России в приграничной зоне, говорили также генсек НАТО Йенс Столтенберг и официальный представитель МИД Евросоюза Питер Стано.

На фоне заявлений властей Украины и США о возможности российского вторжения отмечено накопление у линии разграничения и частей ВСУ. В соцсетях регулярно появляются видеоролики с переброской по железной дороге украинской тяжелой техники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать и что неверно делать такие заключения, исходя из перемещений войск по собственной территории страны.

Зенитно-ракетное подразделение Воздушных сил и Сухопутных войск ВС Украины Источник изображения: Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine

Позиция США выглядит лицемерной, полагает экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Мы не отрабатываем в открытую нанесение ядерных ударов по территории Соединенных Штатов, — отметил дипломат в беседе с «Известиями». — Мы не проводим военно-морских учений агрессивного характера возле их границ, не отрабатываем пуски, нацеленные непосредственно на их территорию. Вопрос, кто к чьим границам приближается. Мы постоянно видим маневры вблизи наших рубежей. И несмотря на то, что Украину не принимают в НАТО, ее фактически делают частью этого блока, размещают там вооруженные силы стран альянса, армия вооружается натовским оружием по натовским стандартам. Фактически здесь нет принципиальной разницы между формальным членством Украины в НАТО и тем, что реально сейчас там происходит.

В ноябре США провели учения ядерных сил Global Thunder. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на них 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений, при этом минимальное удаление госграницы РФ составило 20 км.

Антон Лавров