Путин: авиация России в ходе СВО вносит существенный вклад в эффективность действий войск

По словам президента, она выполняет задачи вовремя и грамотно

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская авиация в ходе СВО выполняет задачи вовремя и грамотно, оказывает значимый вклад в эффективность действий войск, заявил президент России Владимир Путин в четверг в ходе общения с награжденными Героями России.

"Авиация работает очень хорошо, и на дежурстве очень хорошо, на боевом дежурстве, практически круглосуточно, очень эффективно себя показывает, все вовремя делает и очень грамотно. И штурмовики воюют отлично, и "сушки" - Су-34, Су-35, очень хорошо. Вооружения хорошие. <…> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск", - сказал глава государства.

Также он отметил, что хорошо работают вертолеты. "Хорошо машины работают, вот прямо сейчас, вчера, позавчера были просто очень хорошие показатели боевой работы", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что в целом все делается для защиты страны и людей.

Путин поинтересовался у некоторых участников встречи, кем они служат. Выслушав двоих героев, он отметил: "Тут камера работает, не буду каждого спрашивать, кто где воюет. Лишнего, наверное, никому знать не нужно". Он поблагодарил участников встречи за их работу на благо Родине.