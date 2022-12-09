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ТАСС

Захарова: США намерены подогревать боевые действия на Украине минимум до конца 2025 года

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что администрация президента США Джо Байдена намерена добиться от Конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере $37 млрд, "львиная доля которой пойдет на нужды ВСУ"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Открытые данные об оружейных контрактах США свидетельствуют о том, что Вашингтон намерен подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года. Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого и не скрывают", - подчеркнула дипломат.

Так, по ее словам, администрация президента США Джо Байдена намерена добиться от Конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере $37 млрд, "львиная доля которой пойдет на нужды ВСУ". "В ту же логику вписываются и заключенные в конце ноября текущего года и рассчитанные на три года контракты американских властей с компанией Raytheon на $1,2 млрд на закупку для Киева систем противовоздушной обороны NASAMS", - указала Захарова.

"США контролируют Украину, рассматривают ее в качестве инструмента реализации собственных геополитических интересов в противоборстве с Россией и, конечно, для своих финансовых махинаций. Потому что уже сами американские СМИ не могут отказать себе в удовольствии смаковать детали этого бесконечного коррупционного марафона, который идет через Белый дом в Киев и обратно в Белый дом и так далее", - заключила официальный представитель МИД РФ. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
NASAMS
Компании
Raytheon
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