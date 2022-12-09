Французы: пусть Макрон решит, он хочет мира с Россией или пушек для Украины

Figaro: Макрон подвергся критике на востоке Европы за слова о "гарантиях для России"

Фраза Макрона о том, что при мирных переговорах надо будет дать России гарантии безопасности от НАТО, вызвала "скрежет зубов" на востоке и в центре Европы. Figaro сообщила об этом, а читатели в своих комментариях отметили усилившееся влияние Польши и Прибалтики на "российскую политику" ЕС.

Это была всего лишь короткая фразочка, мимоходом брошенная Эммануэлем Макроном во время его интервью телеканалу TF1 3 декабря. Но она сыграла роль спички, поднесенной к пороху. Приводим фразу полностью: "Что же мы готовы сделать, чтобы дать России гарантии ее собственной безопасности в тот день, когда она вернется к столу переговоров?"

Эти слова — "дать гарантии безопасности России" — были с наслаждением подхвачены российской пропагандой. Но зато они заставили затрястись от ярости восточноевропейских союзников Франции, а также лежащую к востоку от них Украину.

В своем аккаунте в соцсетях бывший эстонский президент отреагировал на слова нашего президента нецензурным английским выражением, которое на французский можно мягко перевести как putain de merde. Такое же возмущение царило и в Киеве, где украинские руководители восприняли произошедшее со смесью удивления и обиды на Францию. "Вместо того, чтобы требовать нового Нюрнберга, вы собираетесь подписать договоренность с Россией и пожать ее представителям руку? И украинская кровь на этих руках не затруднит для вас этот ваш „будничный“ бизнес?" — такой вопрос обиженно задает Алексей Данилов, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ).

Фраза Эммануэля Макрона кажется таким людям неуместной и несвоевременной. "Выходит, Россия получает больше гарантий своей безопасности. А как же варварские намерения Владимира Путина? Миру нужны прежде всего гарантии безопасности против этих намерений" — считает Михайло Подоляк, советник Владимира Зеленского. По мнению таких оппонентов Макрона, речь нужно веcти о гарантиях безопасности для Украины, а не для России, которая "ломает европейский порядок"... Все согласны, что в конце концов долговременный и стабильный мир в Европе нельзя будет построить, не включив в эту схему Россию. Но вряд ли такое включение возможно с Владимиром Путиным у власти.

Выступление Макрона вызвало скрежет зубовный и в Германии. Официальный представитель МИД ФРГ упрекнула президента Франции за то, что он "повторяет от своего имени риторику Кремля". Это повторение, с точки зрения МИД ФРГ, выразилось в словах Макрона о том, что Запад должен успокоить страхи Путина, что приближение НАТО к границам России и размещение в новых странах-членах западного оружия может означать для Москвы хоть какую-то военную угрозу.

Нынешнее скандальное высказывание Макрона насчет "гарантий безопасности России" уже второе после возмутительной фразы "Не надо унижать Россию", произнесенной нашим президентом в июне. Эта фраза так и не была "переварена" союзниками Франции на востоке и севере Европы.

Автор: Изабель Лассерр (Isabelle Lasserre)

Комментарии читателей:

Thidgr

А что это автор так озаботилась о наших союзниках на востоке и севере Европы? Они крайне редко нас поддерживают. Да и вообще: поддерживают они нашу позицию по России или нет — это их дело, их выбор. Мы не обязаны разделять их ненависть к России.

Ictinos

Это заявление Макрона о каких-то там гарантиях России — это еще цветочки. Ягодки мы могли бы получить, победи на выборах Марин Ле Пен или Эрик Земмур. Эти двое полностью продались Путину.

Etienne

Такое впечатление, что это стало для наших политиков правилом: они не позволяют себе ни одного слова, которое вызвало бы неудовольствие Зеленского, поляков, прибалтов... или даже мадам Лассерр, автора этой статьи. Внешняя политика Франции из-за строгой идеологической выстроенности сегодняшнего Запада против России теперь делается в Варшаве, Киеве, Вильнюсе... А мадам Лассерр следит, чтобы у нас тут не было ни правых, ни левых уклонистов от этой линии.

NORDMAN

Макрон одновременно оскорбляет Россию, называя ее колониальной империей, и говорит, что ее нельзя унижать. Он разом посылает оружие Украине и говорит, что надо "в то же время учесть обеспокоенности России". Вот это самое "в тоже время" и ссорит его со всеми. Похоже, он все еще видит себя участником предвыборной кампании, загребающим электорат широким неводом противоречащих друг другу обещаний — всем и всего. Он лидер без ясной миссии и просто некомпетентный человек.

Al core

Пусть типчики вроде мадам Лассерр перестанут говорить о наших национальных интересах в этом вопросе. Это совершенно не в интересе Франции — вести войну с Россией. Или помогать нашим "союзникам в Восточной Европе" сводить с ней счеты. А Украина сама навлекла на себя эту беду, уничтожая на своей территории все, что там оставалось русского.