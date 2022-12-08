Си Цзиньпин призвал главу Европейского совета Шарля Мишеля к мирному урегулированию украинского конфликта

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В ходе недавней встречи главы Европейского совета Шарля Мишеля с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в Пекине, китайский лидер призвал своего европейского чиновника к началу политических переговоров касательно мирного урегулирования украинского конфликта, передаёт центральное телевидение Китая.

Разрешение украинского кризиса путём переговоров на политическом уровне является наилучшим решением в интересах не только Европы, но и всех стран Евразийского континента. Принимая во внимание текущую ситуацию в мире, мы должны избегать любой эскалации конфликта только путём нахождения мира

– заявил Цзиньпин.

Отметим, что китайское руководство и ранее неоднократно выступало с заявлениями подобного рода, будучи несогласной с осуждением российской «агрессии» на территории Украины, а также поддержкой санкций против РФ.

Во время беседы с председателем КНР Мишель побудил Си Цзиньпина оказать всё своё влияние на Россию с тем, чтобы она, как он выразился, относилась с уважением к Уставу ООН и суверенитету Украины. Сошлись Си и Мишель во мнении о недопустимости ядерных угроз. Только не пояснили, кто такие угрозы допускает...

Напомним, что за несколько недель до начала спецоперации Си Цзиньпин вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным подтвердили свою позицию касательно достижения беспрецедентного уровня двусторонних отношений между странами, ставших образцом эффективности и ответственности. Более того, Пекин увеличил закупки российской нефти, а совместные российско-китайские военные учения стали проводиться гораздо чаще.

По словам официальных лиц Европейского союза, приезд главы Европейского совета с однодневным рабочим визитом в Пекин был нацелен, прежде всего, на поиск компромисса по торговым вопросам с Китаем наряду с планами ЕС по увеличению экспорта в эту страну. Также стороны выразили готовность обеспечивать соблюдение прав и основных свобод человека.

Затронули также стороны и тему вокруг Тайваня – острова, который Китай считает своей неотъемлемой частью. Не остались без внимания Пекина и участившиеся визиты в Тайбэй некоторых депутатов Европейского парламента, что вынудило его заморозить все торгово-экономические связи со странами Балтийского региона.

В заключении отметим, что в планы ЕС входит снижение технологической зависимости от Китая, особенно в том, что касается полезных ископаемых, используемых для производства микросхем, батарей и солнечных панелей. Важно подчеркнуть, что западные страны рассматривают это государство [Китай] в качестве своего основного конкурента. Правда, конкурировать с Китаем на мировом рынке Европе становится всё сложнее.