Комментарии британцев: я бы предпочел не воевать с Россией из-за Украины…

Британские читатели дружно высмеивают заявление Зеленского о необходимости присоединения Украины к НАТО для усиления своей безопасности от пресловутой российской военной угрозы. Некоторые более серьезно оценивают ситуацию: «Украина втянет Запад в новую мировую войну».

Daily Mail: Украина заявила, что хочет срочно вступить в НАТО на фоне "серьезных опасений по поводу действий Путина" и наращивания российского военного потенциала

Россия начала во вторник масштабные военные учения на фоне напряженности в отношениях с Украиной. В ответ Владимир Зеленский призвал НАТО открыть путь для присоединения Киева к западному альянсу, сообщает "Дейли мейл".

"НАТО - единственный способ положить конец войне на Донбассе", - сказал Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, План действий по членству, который определит дальнейший путь Украины в альянс, станет для России "настоящим сигналом", приводит издание слова украинского президента.

Комментарии читателей:

Ntwadumela

Я бы предпочел не воевать с Россией из-за Украины…

vinorob100

А Китай меж тем смотрит во все глаза. Если США ничего не сделают, на очереди Тайвань.

Michelle

НАТО в своем нынешнем виде не так уж и отличается от СССР. Что-то я сомневаюсь, что украинцы, когда выбирали в президенты телеюмориста, отдавали себе отчет, что будут снова воевать с Россией.

Deed64

Хотя Украина обрела независимость от России в 1991 году, все же надо помнить, что когда-то она была частью Советского Союза. Украина по-прежнему сосед России, и не наше дело туда вмешиваться.

storie postali

Да мы никак с Афганистаном, Ираком, Ливией и Сирией не разберемся. Как, интересно, вдруг получится одолеть ядерную державу на ее же заднем дворе?

Me_no_scribbles

Россия прямо-таки вынуждает Украину вступить в НАТО. Вот они вступят, а Россия тут же сочтет это поводом для войны и нападет на Украину и другие страны НАТО. Путин получит, что хотел - повод для атаки.

Marathon Man 2

А пусть ЕС разбирается со своей крошечной армией! Германия раскачивать лодку не станет - им же нужен дешевый газ из России. Британию это не касается. Может, мы и отсидимся, как Франция во время ливийской кампании.

GrouchyOldGuy

Именно так в свое время началась Вторая мировая: когда Франция и Великобритания взвалили на себя невыполнимые обязательства по обороне Польши. Это безумие, если НАТО поступит так же с Украиной. Россия не даст Украине вступить в НАТО - как США не дали бы Канаде уйти в Варшавский договор.

Bowlocks 2U

Байдена спрашивать бесполезно, он уже забыл, что ел на завтрак.

Wayne Hisler

Я ставлю на Красную Армию.

User_name_taken

Да НАТО расколотит твою Красную Армию за минуты, братан. Если Байден захочет, через три дня он будет в Москве.

DianeAbbottsLeftShoe

Это ЕС заварил эту кашу. Вот пусть они и разбираются: Бонапарт Макрон, Меркель и Швабра фон дер Ляйен со своей евросоюзной армией.

Getting Fedup

Это евросоюзный экспансионизм виноват!

Skip

Пацаны, я проспал. Чё, война уже началась?

Brendasev

Не лезьте в этот конфликт, мы уже и так встряли в две мировые войны из-за стран восточного блока. Хватит, пусть сами выясняют отношения.

Manupgrowapair

Альянс Россия - Китай крепится, и война приближается, так что будьте готовы - ЕС схлопнется за считанные дни.

Brian G Thomson

НАТО значит "северо-атлантический". Каким боком в северной Атлантике Украина?

Gonadthebabarian

Проситься сейчас в НАТО - все равно что страховаться от пожара, когда дом уже горит.

James GG

Украина втянет Запад в новую мировую войну.

MartinClacton

Уверен, мы поможем украинцам. Наши три оставшихся танка (это если они еще заводятся) и две дюжины солдат станут адекватным сдерживающим фактором!

Hold on a minute

Извините, но я своих детей воевать ни за Украину, ни за ЕС, ни за ООН отправлять не собираюсь.

Shallotman

Я бы на их месте не спешил вступать в НАТО. Во время Фолклендской войны они и палец о палец не ударили.

Tobeornottobe

Да НАТО вы сами не сдались. Счастливо!

MynameisMYOB

Если пустить Украину в НАТО, возобновятся боевые действия. Если Украина нападет на Донбасс или Крым, Россия будет защищать своих граждан. Крым проголосовал за независимость - как и Косово. И за присоединение к России. Большинство жителей там русские. В Донбассе тоже все больше народу принимают российское гражданство… десятки тысяч в месяц, и темпы ускоряются. Они видят, что Россия их защитит, потому что они русские. Такими темпами Украина расколется на две части, и Зеленский потеряет еще больше территории. А США будут воевать с русскими до последнего поляка, украинца и т. д.

Onyer bike

Да Байден даже не знает, какой сегодня день недели, вот жуть!

Fardulart

Возьмите и нападите на Россию. Захватите ее и освободите русских! Только чур в летние месяцы.

Wells-Davis

Чьей, интересно, армией? Украина всегда была в составе России, даже до революции. Я знаю, что это горькая пилюля, но Украина - это Россия.

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The Daily Express: Украина просит присоединиться к НАТО, поскольку Россия мобилизует войска на спорной территории

В попытке разрядить дальнейшую напряженность в конфликте на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО изучить возможность для присоединения страны к альянсу. В ответ на растущее присутствие российских войск начиная с марта Зеленский также призвал увеличить военное присутствия НАТО в Черноморском регионе. Чтобы гарантировать поддержку Запада в этом вопросе, президент поддерживает контакты со странами вроде Канады, где есть крупные общины украинских иммигрантов.

В частности, Зеленский призвал канадского премьера Джастина Трюдо занять "лидирующую позицию среди союзников", предположив, что это станет "важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей".

Комментарии читателей:

Hefferwump

Может быть, это единственное, что остановит Путина, хотя я бы ставить на это не стал.

Forsaken

Все из-за попыток заманить Украину в НАТО и ЕС.

HarrisTweed

Ха-ха, попробуйте разместите ядерные ракеты, оружие и самолеты НАТО в 500 милях от Москвы! У Путина будет полное право на апоплексический удар. Вспомните, что было, когда русские установили ракеты на Кубе. Западные СМИ спятили, если поддержат вступление Украины в НАТО и не объяснят, чем это чревато.

Username Mk2

Единственное, что защищают США - это свой мафиозный статус и военную промышленность. Европа для них - дойная корова для покупки американского оружия, без которого ВВП США резко упадет, а сотни тысяч рабочих мест исчезнут. Россия угрозы не представляет. Европа и Россия были бы естественными партнерами в энергетике и торговле, но США этого не допустят - не потому, что им так важна Европа, а потому, что они не могут себе позволить утратить свой мировой статус как в финансовом, так и в коммерческом плане.

Econ101

Только "Экспресс" не сообщает, что за последние несколько недель Киев перебросил сотни единиц бронетехники к линии соприкосновения с ЛНР и ДНР. Москва просто реагирует на действия Киева. Кроме того, Украина постоянно обвиняет Россию в скоплении сил, а сама то и дело обстреливает как ДНР, так и ЛНР.

Anglelcyn

Нет, российские войска не на спорной территории, а на своей стороне границы. Зачем врать?

DamienJ1406

Раз Украина - лучший друг ЕС, то пусть попросятся у фон дер Ляйен в ее евросоюзную армию. Погодите, у них же ничего нет…

Retsdon

Блестящая идея. Давайте устроим заварушку с Россией из-за политических симпатий этнических русских на востоке Украины. Что здесь может пойти не так?

ReadMyLisp

У царя Влада Безумного проблема. Его огромная армия сидит без дела и день-деньской хлещет водку. Приходится приводить их в чувство, чтобы отрабатывали свою зарплату. Прикиньте, если бы у этих бедных парней была бы нормальная работа… Россия была бы ого-го!