Пекин и Москва заключили брак по расчету (Al Araby Al Jadeed)

Пекин и Москва: брак по расчету (Al Araby Al Jadeed, Великобритания)

Российско-китайское заявление, опубликованное после встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина в Пекине 4 февраля, нельзя назвать обычным жестом, пишет Al Araby Al Jadeed. Скорее, озвученные в нем пункты и требования имеют революционный характер, так как направлены против существующей международной системы с ее правовыми нормами и либеральными ценностями.

Москва и Пекин призывают к альтернативной, многополярной системе, в рамках которой два авторитарных режима имели бы сильные позиции и большое влияние, а также принимали участие в управлении региональными и глобальными кризисами наравне с Соединенными Штатами. Заявление, состоящее из 5300 слов, стало своего рода поднятой красной карточкой перед лицом Вашингтона и возглавляемого им миропорядка, и обозначило темы, по которым он должен изменить свой подход. Это проблема Тайваня, российские требования в области безопасности, отказ от создания новых военных союзов и расширения НАТО. Если США пойдут им навстречу, это можно расценивать как согласие на изменение правил игры в международной системе, участие в переговорах для выработки альтернативы, а если откажутся – как участие в конфронтации с нулевой суммой.

Российско-китайский документ указывает на масштаб и уровень сотрудничества двух стран, затрагивающего область безопасности, космос, Интернет, изменение климата и искусственный интеллект, где "дружбе нет пределов" и "нет запретных зон". Новое соглашение, выходящее за рамки Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного в 2001 году, по словам российского президента, закрепляет беспрецедентное стратегическое партнерство. Как отметил председатель КНР, оно будет иметь далеко идущие последствия для Китая, России и всего мира.

В заявлении говорится о прямой поддержке президента России в конфликте с США и НАТО вокруг Украины, а также в нем звучит обещание поддержать его требования в области безопасности. Это подтвердил министр иностранных дел Китая Ван И, назвав законными российские опасения относительно расширения НАТО. Со своей стороны Россия поддерживает так называемую "политику одного Китая", в основе которой лежит признание Тайваня как части Китая и отказ от любой формы независимости острова.

Последние два десятилетия мы являемся свидетелями стремительного развития российско-китайских военно-экономических отношений в ответ на позицию Соединенных Штатов, согласно которой оба государства считаются угрозой национальной безопасности Америки, а также вмешательство в их внутренние дела посредством продвижения либеральных ценностей и мониторинг нарушений прав человека. Кроме того, американцы активно препятствуют реализации их амбиций, ограничивая политические и военные действия Москвы и Пекина, а также их региональное и глобальное влияние путем развертывания огромных военных ресурсов в Индийском и Тихом океанах.

Они также идут против амбиций Китая в Южно- и Восточно-Китайском морях путем формирования военных и политических альянсов в регионе. Речь идет о союзе AUKUS (США, Австралия, Великобритания), Четырехстороннем диалоге по безопасности (США, Япония, Индия и Австралия), а также западной инициативе под названием "Восстановить мир лучше прежнего" (Build Back Better World), выдвинутой странами "Большой семерки" в качестве альтернативы китайскому проекту "Один пояс, один путь" (предусматривает оказание помощи бедным и развивающимся странам в развитии их инфраструктуры и экономики). Не стоит забывать и о противодействии России – намерения включить Украину в состав Организации Североатлантического договора путем вовлечения ее сил в военные учения и предоставления им передового вооружения и экономической поддержки.

В ответ проводятся многочисленные российско-китайские военные учения на море и суше, совместное патрулирование и маневры в Индийском и Тихом океанах с участием тысяч военнослужащих на весьма обширной территории. В докладе за прошлый год Военно-морской институт США указал на последовательность военных учений вооруженных сил двух стран, их серьезный масштаб и постоянно увеличивающуюся географическую протяженность, продажу российского передового оружия Пекину, расширение их территорий в Азии и Европе с учетом ядерного статуса обоих государств, что превратило данный союз в фактор, меняющий правила игры в военном и дипломатическом отношении. При этом следует учитывать растущий торговый обмен и подписание долгосрочных контрактов на миллиарды долларов в области энергетики, в частности, по импорту больших объемов российской нефти и газа и строительству трубопроводов для их транспортировки непосредственно на территорию Китая.

Рост напряженности и политико-дипломатическая конфронтация с США по поводу геополитических и геостратегических вопросов привели к российско-китайскому консенсусу по поводу международной системыбезопаснности, имеющей западную основу, где американцы определяют правила ее функционирования и механизмы принятия решений. Они видят необходимость противостоять такому порядку и изменить его, установив альтернативную многополярную международную систему.

Западные эксперты расценили китайско-российское заявление как политический и военный вызов существующему международному порядку и комплексный план противостояния Соединенным Штатам как сверхдержаве и Организации Североатлантического договора как краеугольному камню международной безопасности и либеральной демократии. Как говорится в совместном документе, не существует универсального подхода для всех государств в области демократии. По мнению экспертов, заявление по своему содержанию призвано установить новую эру в международной системе и знаменует собой поворотный момент в новой холодной войне.

Однако нельзя интерпретировать развитие китайско-российских отношений вне текущего политического момента и его последствий. Речь идет об американских действиях по сдерживанию Китая и защите Тайваня от возможного китайского вторжения, а также о расширении НАТО к западным границам России с включением в состав альянса страны Восточной Европы, особенно Украины и Грузии и размещениемпередовой военной техники на их территории. Как следствие, текущие политические события заставили Москву и Пекин объединиться и занять общую позицию, враждебную США. Они будут поддерживать друг друга по значимым для них вопросам, но это не умаляет имеющиеся расхождения во взглядах и конфликт интересов. Так, например, Китай исходит из необходимости сохранения стабильности на региональном и глобальном уровнях, беспокоясь за будущее своего проекта "Один пояс, один путь" и коммерческих интересов в отношении стран Центральной Азии и Европы. Как следствие, он выступает против иностранного вмешательства в дела государств, что заставляет рассматривать тактику российского президента в качестве фактора дестабилизации, наносящего ущерб интересам Пекина.

В то же время в свете напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за изменения баланса сил, а также в связи с тайваньским вопросом Китай действительно выигрывает от российской политики на Украине, поскольку она приковывает внимание американцев, позволяя отвлечь их от ситуации в Азии и попыток расстроить геополитические планы Пекина. Последний видит в Путине партнера, способного дестабилизировать западный альянс. Теперь США отвлеклись от сдерживания Китая, но при этом он не желает окончательного разрыва с американцами и Европейским союзом, поскольку это сулит потерю огромного товарообмена, особенно если отчуждение будет сопровождаться санкциями, способными оказать существенное влияние на китайские компании, так как их приоритет заключается в полном доступе к рынкам. Как следствие, Пекин не заинтересован, чтобы поддержка Москвы навредила его собственным интересам, включая те, что касаются региональной и глобальной политической стабильности и безопасности. Именно это побуждает китайских лидеров дистанцироваться и сохранять беспристрастность, утверждая о предпочтительности разрешения конфликтов дипломатическими средствами.

Председатель КНР Си Цзиньпин, подписавший китайско-российское заявление о поддержке Москвы, в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал урегулировать кризис с Украиной путем переговоров, а постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь — проявлять сдержанность и разрешать разногласия дипломатическим путем. Кроме того, китайские власти не позволили двум банкам, Промышленно-коммерческому банку Китая и Банку Китая, принадлежащим государству, одобрить кредиты в долларах для покупки готовых к экспорту российских товаров. Это говорит о заинтересованности в стабильности, поскольку российская политика напрямую влияет на поступление в Китай нефти и газа из Средней Азии, нарушая цепочки поставок товаров.

"Путин — головная боль Пекина", — заявил Карл Минзнер, старший научный сотрудник по изучению Китая в Совете по международным отношениям. По словам Ван Хуэйяо, главы Центра Китая и глобализации, базирующегося в Пекине аналитического учреждения, китайцы желают иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами, о чем свидетельствует решение воздержаться от принятия резолюции в ходе голосования на заседании Совета безопасности [ГА ООН].

Пока Соединенные Штаты стремятся отдалить Россию и Китай друг от друга, последний справляется с давлением, поддерживая требования Москвы в области безопасности, так как это служит цели сократить американскую мощь. Однако есть факторы, ограничивающие помощь Пекина. Речь идет прежде всего о торговых и финансовых отношениях с Европейским союзом и Соединенными Штатами. Открытая поддержка российской политики поставит под угрозу крупное инвестиционное соглашение, которое Пекин пытается заключить с Европейским союзом, а также подвергнет страну разрушительным вторичным санкциям со стороны американцев. С другой стороны, сейчас идет внимательная оценка действий Вашингтона как проверка возможной ответной реакции на собственную битву за Тайвань. Наконец, Китай получает возможность ослабить Россию, своего геополитического соперника в Центральной Азии, как конечный результат событий на Украине с их последствиями для международных отношений.

Али Абдалла (علي العبدالله)