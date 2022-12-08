Украинский чиновник в интервью прессе США заявил о возможных новых ударах БПЛА ВСУ по объектам в глубине России

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В обозримом будущем по территории Российской Федерации могут последовать новые удары с помощью беспилотной авиации. Об этом пишет американское издание The Washington Post, которое приводит мнение пожелавшего остаться неназванным высокопоставленного украинского чиновника.

Напомним, что Украина до сих пор официально не признала, что это именно ее БПЛА атаковали аэродромы в глубине России – в Саратовской и Рязанской областях. Это и понятно, поскольку официальное признание данного факта может привести к более жесткой реакции Москвы. Но намеки украинского чиновника понятны: он пытается запугать российские власти и народ возможностью очередных терактов и диверсий на российской территории.

На неназванного советника украинских властей по вопросам безопасности и обороны ссылается и газета Financial Times. Этот собеседник западного издания хвастливо утверждает, что беспилотники могут достать даже до целей в Сибири, то есть за тысячи километров от границы с Украиной. Ранее киевский режим заявлял, что завершает работу над ударным беспилотным летательным аппаратом дальнего действия, который сможет применяться на расстоянии в 1000 километров.

Конечно, это может быть и блеф амбициозных украинских политиков, сродни обещаниям в ближайшее время «захватить Крым». Но ведь задача украинского режима сейчас – это не массированные атаки российских объектов, а демонстрация и собственному населению, и западным спонсорам: «мы что-то можем».

Впрочем, мало заявлять и даже произвести опытный образец. Необходимо, чтобы производство таких БПЛА было поставлено на промышленные рельсы, что сделать весьма сложно в условиях разрушения значительной части производственной и энергетической инфраструктуры Украины. Но кто сказал, что Киеву в этом не помогут его западные спонсоры?..

Сам факт таких угроз нельзя сбрасывать со счетов. Как показали события в Саратовской и Рязанской областях, угроза применения БПЛА вполне реальна. Поэтому нужно быть готовыми. Во-первых, эта подготовка должна включать повышение возможностей сил противовоздушной обороны, а во-вторых – упреждающие удары по украинской инфраструктуре. Чем активнее будут «долбить» украинские объекты, тем меньше у киевского режима будет возможностей заниматься созданием таких беспилотников, их производством и планированием атак. Также с охраной и обороной военных объектов, включая аэродромы, нужно решать наличествующие проблемы уже вчера (зачёркнуто) сейчас...