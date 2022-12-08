Войти
Военное обозрение

Украинский чиновник в интервью прессе США заявил о возможных новых ударах БПЛА ВСУ по объектам в глубине России

439
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В обозримом будущем по территории Российской Федерации могут последовать новые удары с помощью беспилотной авиации. Об этом пишет американское издание The Washington Post, которое приводит мнение пожелавшего остаться неназванным высокопоставленного украинского чиновника.

Напомним, что Украина до сих пор официально не признала, что это именно ее БПЛА атаковали аэродромы в глубине России – в Саратовской и Рязанской областях. Это и понятно, поскольку официальное признание данного факта может привести к более жесткой реакции Москвы. Но намеки украинского чиновника понятны: он пытается запугать российские власти и народ возможностью очередных терактов и диверсий на российской территории.

На неназванного советника украинских властей по вопросам безопасности и обороны ссылается и газета Financial Times. Этот собеседник западного издания хвастливо утверждает, что беспилотники могут достать даже до целей в Сибири, то есть за тысячи километров от границы с Украиной. Ранее киевский режим заявлял, что завершает работу над ударным беспилотным летательным аппаратом дальнего действия, который сможет применяться на расстоянии в 1000 километров.

Конечно, это может быть и блеф амбициозных украинских политиков, сродни обещаниям в ближайшее время «захватить Крым». Но ведь задача украинского режима сейчас – это не массированные атаки российских объектов, а демонстрация и собственному населению, и западным спонсорам: «мы что-то можем».

Впрочем, мало заявлять и даже произвести опытный образец. Необходимо, чтобы производство таких БПЛА было поставлено на промышленные рельсы, что сделать весьма сложно в условиях разрушения значительной части производственной и энергетической инфраструктуры Украины. Но кто сказал, что Киеву в этом не помогут его западные спонсоры?..

Сам факт таких угроз нельзя сбрасывать со счетов. Как показали события в Саратовской и Рязанской областях, угроза применения БПЛА вполне реальна. Поэтому нужно быть готовыми. Во-первых, эта подготовка должна включать повышение возможностей сил противовоздушной обороны, а во-вторых – упреждающие удары по украинской инфраструктуре. Чем активнее будут «долбить» украинские объекты, тем меньше у киевского режима будет возможностей заниматься созданием таких беспилотников, их производством и планированием атак. Также с охраной и обороной военных объектов, включая аэродромы, нужно решать наличествующие проблемы уже вчера (зачёркнуто) сейчас...

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.09.2022
ЗРС С-300В перехватывают американские ракеты РСЗО HIMARS в ходе спецоперации на Украине
10.06.2022
Запорожье просится в Россию
09.06.2022
НАТО столкнулась с угрозами. Россия – лишь одна из них
18.08.2021
МАКС-2021: неспешный авиапром
25.06.2020
Forbes (США): странная и тревожная война беспилотников на Кавказе
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
28.08.2008
Военная тайна. Оборонные расходы растут, а обороноспособность страны падает
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 18:30
  • 23
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 08.12 17:25
  • 39375
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.12 13:03
  • 1
Полет «Стрижа»
  • 08.12 05:30
  • 3
Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты
  • 07.12 21:59
  • 3
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия