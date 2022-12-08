Блинкен заявил, что США не поощряют Украину наносить удары по территории России

При этом Вашингтон намерен продолжать оказывать Киеву военную помощь, подчеркнул госсекретарь

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Власти США не поощряют Киев наносить удары по территории РФ, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, "необходимую ей для защиты себя". Об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил во вторник на пресс-конференции по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два", состоявшихся в Вашингтоне.

"Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности [для нанесения таких ударов]. Но важно понимать, что украинцы переживают каждый день в условиях продолжающейся российской агрессии, направленной против их страны. Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу", - заявил он.

"Конечно, мы видели сообщения об этих ударах, но какой-то подробной информации у меня нет", - отметил он, комментируя сообщения о попытках нанесения Киевом ударов беспилотниками по военным аэродромам РФ.

Блинкен также заявил, что не видит признаков ослабления поддержки обеими партиями нынешнего курса Вашингтона по Украине.

"Характерной чертой наших усилий по поддержке Украины является очень мощная поддержка обеих партий. Я не вижу признаков того, чтобы это заканчивалось", - сказал он.

Одновременно с этим госсекретарь заявил, что Вашингтон "не выстраивает свою политику, отталкиваясь от опросов общественного мнения". "Мы выстраиваем политику на основе интересов Соединенных Штатов", - подчеркнул он, добавив, что этим интересам, по его мнению, отвечает дальнейшая помощь Украине.