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ТАСС

Белый дом отказался говорить об ответственности Киева за попытки атак на аэродромы России

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Источник изображения: AP Photo/Susan Walsh

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что США продолжают поддерживать украинцев

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Власти США не хотят строить предположения об ответственности Киева за попытки нанесения ударов беспилотниками по военным аэродромам РФ. Об этом заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"У нас нет какой-либо оценки по этому поводу", - сказала она, когда ее спросили обеспокоен ли Вашингтон действиями Киева. "Я не хочу выдвигать предположения о том, несет ли Украина ответственность за эти атаки, но, чтобы было ясно: <...> есть только одна страна, которая несет ответственность за этот конфликт, это Россия", - утверждала при этом Жан-Пьер. Она подчеркнула, что США продолжают поддерживать украинцев. Брифинг проходил на борту самолета президента США, который отправился из Вашингтона в поездку в штат Аризона.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, в понедельник утром Киев совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, чтобы вывести из строя российские самолеты дальней авиации. Как уточнили в российском военном ведомстве, средства ПВО ВКС России перехватили украинские беспилотники, летевшие на малой высоте.

Во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. По его словам, пострадавших нет.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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