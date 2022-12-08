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ТАСС

Шойгу заявил, что Россия классифицирует атаки ВСУ по ЗАЭС как ядерный терроризм

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1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

За две недели Вооруженные силы Украины выпустили по электростанции 33 крупнокалиберных снаряда

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за две недели выпустили 33 крупнокалиберных снаряда по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), РФ расценивает обстрелы как ядерный терроризм. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве во вторник.

"Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения", - заявил Шойгу.

По словам министра обороны России, некоторые выпущенные ВСУ снаряды поражают объекты, которые влияют на безопасное функционирование Запорожской атомной электростанции. "Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм", - подчеркнул он.

ВС РФ принимают все меры по обеспечению безопасности ЗАЭС, Киев продолжает ее целенаправленно обстреливать, создавая видимость угрозы ядерной катастрофы, заявил Шойгу.

"Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект", - заявил Шойгу. 

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