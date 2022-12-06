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Макрон склоняет Россию к переговорам, но она будет говорить только с США

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Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Doug Mills

Al Jazeera: Россия получит гарантии безопасности, если начнет переговоры по Украине

Франция не будет поставлять Украине оружие для атак по России, а Байден готов обсудить с Путиным возможность прекращения огня, пишет Al Jazeera. Если Москва откажется от предложения Запада, то он приведет Украину к победе в конфликте, считает автор статьи. Но Россия готова говорить с США, и только.

В последнее время все чаще появляется информация о возможности проведения мирных переговоров для урегулирования военного конфликта на Украине, который продолжается уже несколько месяцев.

Американская разведка ожидает снижение темпов боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом им. Рональда Рейгана.

Ларри Корб, бывший помощник министра обороны США и старший научный сотрудник Центра американского прогресса, подтвердил, что информация, предоставленная американской разведкой, достоверна.

С наступлением зимы российским и украинским силам будет сложнее вести боевые действия, что открывает возможность для проведения переговоров.

Андрей Бакланов, бывший чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Саудовской Аравии, а ныне заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, раскритиковал последние отчеты американской разведки. Он заявил, что они не соответствуют действительности и что российская армия готова вести бои, несмотря на сложные погодные условия.

Российские условия для начала переговоров

Аналитики связали отчет американской разведки с призывом президента Франции Эммануэля Макрона предоставить Москве гарантии безопасности, если она вернется за стол переговоров. Его заявление прозвучало после визита в Вашингтон, где он провел переговоры с Джо Байденом. Американский лидер, в свою очередь, заявил о готовности обсуждать со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине.

Макрон пообещал, что Франция продолжит оказывать военную поддержку Украине и предоставит ей дополнительное вооружение. В то же время, как подчеркнул французский лидер, Париж не будет поставлять Киеву военную технику, которая позволит ему атаковать российскую территорию, поскольку Франция не хочет быть втянутой в конфликт с Россией.

Бывший помощник министра обороны США подтвердил наличие координации между Парижем и Вашингтоном по ситуации на Украине. Об этом свидетельствуют заявления президента Франции после встречи с Байденом в Вашингтоне.

Соединенные Штаты готовы поддержать гарантии безопасности для России, исключающие членство Украины в НАТО в обозримом будущем. Вашингтон, который предоставил Киеву военную помощь в размере 100 миллионов долларов, не будет оказывать давление на Украину, считает Корб.

И в случае, если Москва откажется от предложения Франции, то страны, поддерживающие Украину, обеспечат ее всем необходимым для победы в этом конфликте. А если Киев вернет себе Херсон, то следующей целью может стать Крым, вошедший в состав России в 2014 году.

Андрей Бакланов считает, что переговоры должны вестись с американцами, которые стоят за происходящим на Украине, а не с Макроном или другими европейцами.

Он также назвал три необходимых условия для начала переговоров с Западом: демонтаж и привлечение к ответственности нацистского киевского режима, разоружение украинской армии, решение всех гуманитарных проблем и новая демаркация границ с Украиной.

Напомним, что четыре украинских региона недавно вошли в состав России. Москва постарается добиться международного признания своего суверенитета над этими территориями.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Саудовская Аравия
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