У США возникли проблемы с поставками вооружений на Тайвань, стороны работают над решением вопроса

Гонконг. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - США столкнулись с трудностями при поставках оружия на Тайвань, однако у Вашингтона и властей острова есть способы урегулировать проблему, сообщает в среду South China Morning Post со ссылкой на представителя тайванского оборонного ведомства Сунь Лифана.

"Что касается продажи вооружений, у Тайваня и США есть эффективный механизм, чтобы заниматься проблемой задержек при поставках и исправить ее", - сказал он.

Сунь Лифан признал, что ситуация вокруг Украины и пандемия COVID-19 создали "определенные проблемы" при реализации оружейных контрактов США и Тайбэя. В то же время он заверил, что ситуация остается под контролем, и что выполнение контрактов пройдет по графику. Однако он отказался комментировать информацию о том, как продвигаются поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Как сообщало ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в американской администрации и Конгрессе высказывают опасения в связи с тем, что массированная военная помощь Украине ведет к задержкам поставок оружия Тайваню на сумму почти $19 млрд. В частности, на остров так не поступили 208 единиц Javelin и 215 единиц Stinger.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.