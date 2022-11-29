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ТАСС

WSJ: США опасаются дефицита вооружений для поставок Тайваню на фоне поддержки Украины

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Пуск ПЗРК FIM-92 Stinger
Пуск ПЗРК FIM-92 Stinger.
Источник изображения: thedrive.com

По информации газеты, Вашингтон так и не переправил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Американские власти опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань, из-за того, что большая часть военной поддержки перенаправлена на Украину. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, Вашингтон отстает в поставках вооружений Тайваню на $18,7 млрд. В частности, Вашингтон так и не переправил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.

Как отмечает издание, Вашингтон за текущий год недопоставил вооружения почти на $5 млрд. Вместе с тем в Пентагоне и Госдепартаменте не подтверждают имеющиеся проблемы с производством и поставками оружия на Тайвань.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В 2020 году администрация предыдущего президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа на острове побывала спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. 

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