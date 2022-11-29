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Военное обозрение

В Минобороны Австрии: Если в ближайшее время не развернуть масштабную систему ПВО на Украине, то она погрузится в темноту

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Источник изображения: topwar.ru

После заявлений киевского режима о первом блэкауте на Украине, «который на этой неделе может вновь повториться», тему активно подхватили на Западе. Эксперты анализируют ситуацию, при которой Украине может грозить полный выход из строя системы электроснабжения. Пока, если верить представителей украинских властей, до половины всех генерирующих и распределительных мощностей выведены из строя российскими ударами.

В министерстве обороны Австрии, комментируя ситуацию, отметили, что полный блэкаут на Украине может возникнуть уже через несколько недель. С таким заявлением выступил член стратегического военного совета австрийского военного ведомства Маркус Райснер. По его словам, если в ближайшее время на Украине не развернуть полномасштабную систему ПВО, то Украина получит полный выход из строя энергосистемы, так как нагрузка на неё существенно выросла.

Полковник Райснер:

Если система ПВО развёрнута не будет, то Украине через несколько недель погрузится в темноту.

При этом член стратегического совета Минобороны Австрии прямо заявил, что создать за столь короткие сроки насыщенную систему ПВО на Украине не представляется возможным – хотя бы из-за большого количества объектов, которые необходимо от ударов прикрывать.

Австрийский полковник отмечает, что, пока Запад всё своё внимание обращал на событиях на фронте, он явно отвлёкся от возможностей России в отношении нанесения ударов по Украине. Райснер уверен, что на Западе эти возможности явно недооценили.

Райснер:

В этом плане мы отстаём от России, которая проявляет инициативу.
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Страны
Австрия
Россия
Украина
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