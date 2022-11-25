Глава МО Польши считает, что установка Patriot из ФРГ на Украине снизит поток мигрантов

Как отметил Мариуш Блащак, это также ограничило бы риск повторения инцидента в Пшеводуве

ВАРШАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Передача предложенных Польше Германией систем ПРО/ПВО Patriot Киеву поможет снизить миграционное давление. Такой аргумент использовал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в письме министру обороны ФРГ Кристине Ламбрехт с предложением разместить комплексы Patriot на западе Украины.

"Развертывание немецкой системы Patriot на Украине принесет ощутимую пользу не только нашему украинскому партнеру", - указал Блащак. "Помимо этого, это могло бы предотвратить потенциальную волну миграции, связанную с негативными последствиями атак на критически важную инфраструктуру, особенно зимой", - приводит выдержки из письма портал wPolityce.pl.

"Я призываю разместить немецкие системы Patriot на западной границе Украины, что выполнило бы задачу по защите восточных территорий Польши и одновременно НАТО. Это также ограничило бы риск повторения трагедии, подобной той, которая произошла в Пшеводуве 15 ноября этого года. Надеюсь, что предложение будет благосклонно встречено министром", - написал Блащак.

В понедельник министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила изданию Rheinische Post, что Германия предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства республики, в том числе с помощью батарей Patriot, в свете ЧП с падением ракеты на границе с Украиной. Глава Минобороны Польши после этого написал в Twitter, что Варшава приняла предложение ФРГ о предоставлении батарей Patriot и планирует разместить их на границе с Украиной. Позднее Варшава поменяла свое мнение, предложив ФРГ дислоцировать их на западе Украины.

Согласно последним данным польской погранохраны, с 24 февраля в Польшу с Украины въехали 7,93 млн человек. В обратном направлении выехали 6,13 млн. По подсчетам МВД Польши, на данный момент в республике находятся до 1,3-1,5 млн беженцев с Украины. Более 1,2 млн из них получили в стране специальные идентификационные номера, которые позволяют им легально жить, учиться, работать и получать социальные пособия.