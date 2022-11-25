Пашинян надеется, что документ ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении будет доработан

Пашинян сообщил, что с Путиным обсуждался вопрос восстановления железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью

Ереван. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил обсуждения в рамках прошедшей в Ереване сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, несмотря на то, что декларация СКБ ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении не были подписаны.

"К сожалению, нам не удалось прийти к консенсусу по двум очень важным документам. Но также хочу сказать, что, по моему мнению, состоялись очень открытые, искренние и положительные обсуждения. Два документа направлены на доработку и, надеюсь, что мы сможем доработать и прийти к консенсусу", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, несмотря на то, что документы не были приняты, поскольку их отказалась подписывать Армения, он считает "положительными обсуждения, а также переговоры в двустороннем формате с Россией".

"Надеюсь, что достигнутые договоренности в кратчайшие сроки будут реализованы", - отметил Пашинян.

В минувшую среду Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Как сообщала пресс-служба правительства, выступая на сессии СКБ ОДКБ, Пашинян заявил о важности политической оценки Организацией действий Азербайджана против Армении.

"Политическая оценка необходима, прежде всего, с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства", - сказал Пашинян.

Он считает, что "такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности Республики Армения, но и для сдерживания Азербайджана от дальнейших агрессивных действий против нашей страны".

Кроме того, премьер-министр Армении по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о положительных подвижках по открытию через территорию республики железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой.

"В ходе вчерашних обсуждений с президентом России мы получили определенные импульсы или информацию, что означает, что может появиться существенная и серьезная возможность, чтобы мы начали работы по восстановлению железной дороги, речь идет о дороге Горадиз-Мегри-Ордубад-Садарак-Ерасх", - сказал он на заседании.

При этом, он отметил, что, "учитывая предыдущий опыт, пока надо дождаться подтверждения и констатации".

Ранее Пашинян заявлял, что транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью по территории Армении может быть открыто в любой момент.