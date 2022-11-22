Глава Пентагона заявил, что США выделили Киеву уже $20 млрд и продолжат помогать

Ллойд Остин уточнил, что страна будет поддерживать Украину сколько потребуется

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд, и продолжат оказывать поддержку Киеву. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Индонезии.

"По состоянию на настоящий момент мы предоставили Украине более $20 млрд помощи. Вы слышали, что мы заявляем: "Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметил глава Пентагона.

Остин указал, что Украине активно помогают и другие государства, в том числе посредством Контактной группы западных стран, встречи которой периодически созывает Вашингтон. По утверждению министра обороны США, украинские военные продемонстрировали успехи на поле боя.

"По мере приближения к зиме мы сделали много чего, чтобы подготовить украинцев вести бои зимой и дать им возможность оказывать давление на противника в зимние месяцы. Я думаю, они будут в гораздо более хороших условиях, чем их противники, благодаря тому, что мы им предоставили", - считает Остин.

Он добавил, что Пентагон не знает, каким образом будут разворачиваться события в конфликте, но все равно продолжит поддерживать Украину.