Войти
Интерфакс-АВН

В центре внимания сотрудничества Эстонии и США находится повышение обороноспособности балтийского региона - президент Карис

317
0
0
Алар Карис (Alar Karis)
Алар Карис (Alar Karis).
Источник изображения: cdnn1.img.sputniknews.lt

Таллинн. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - В текущем году три государства Балтии получат от США около $180 млн помощи в сфере безопасности, ровно треть этой суммы будет направлена Эстонии, заявил эстонский президент Алар Карис на встрече с членами конгресса США.

По его словам, "в центре внимания сотрудничества Эстонии и США находится повышение обороноспособности балтийского региона".

"В этом году три государства Балтии получат от США в общей сложности $180 млн долларов помощи в сфере безопасности, ровно треть этой суммы будет направлена Эстонии. Из оборонного бюджета США на предстоящий год предусмотрено выделить $255 млн. Почти всю сумму Эстония планирует направить на закупку многозарядных ракетных комплексов типа HIMARS", - передала в воскресенье слова президента его пресс-служба.

"Нам необходимо углубить сотрудничество между союзниками по НАТО, чтобы вклад каждого в поддержку Украины продолжался", - сказал Карис.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Эстония
Продукция
HIMARS
Проекты
NATO
Похожие новости
14.11.2022
Литве будут поставлены ракетные комплексы HIMARS и ATACMS
06.10.2022
Европа не осмелилась ответить на подрыв "Северного потока"
30.09.2022
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
15.08.2022
WP: страны на восточном фланге НАТО призывают США ускорить поставки им вооружений
02.05.2022
Артериальное давление, тактическое удушение и дыры в тумане
30.11.2017
"Ни один враг не сможет войти в Польшу"
20.06.2016
"Когда Россия изменится, мы скажем НАТО "гуд бай"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 16:23
  • 38239
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 16:14
  • 1
Талибы поддержали позицию участников заседания "Московского формата" по Афганистану
  • 21.11 15:53
  • 3
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 21.11 15:13
  • 1
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 14:43
  • 0
Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?
  • 21.11 14:25
  • 2
Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"
  • 21.11 14:25
  • 2
Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных
  • 21.11 14:23
  • 3
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО
  • 21.11 13:16
  • 1
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 11:47
  • 1
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
  • 21.11 11:39
  • 0
Украинская ракета в польском Пшеводуве – очередной эпизод подготовки Варшавы к войне с Россией?
  • 21.11 05:28
  • 97
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 20.11 16:57
  • 1
В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году
  • 20.11 16:56
  • 3
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 20.11 16:55
  • 2
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде