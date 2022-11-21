В центре внимания сотрудничества Эстонии и США находится повышение обороноспособности балтийского региона - президент Карис

Таллинн. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - В текущем году три государства Балтии получат от США около $180 млн помощи в сфере безопасности, ровно треть этой суммы будет направлена Эстонии, заявил эстонский президент Алар Карис на встрече с членами конгресса США.

По его словам, "в центре внимания сотрудничества Эстонии и США находится повышение обороноспособности балтийского региона".

"В этом году три государства Балтии получат от США в общей сложности $180 млн долларов помощи в сфере безопасности, ровно треть этой суммы будет направлена Эстонии. Из оборонного бюджета США на предстоящий год предусмотрено выделить $255 млн. Почти всю сумму Эстония планирует направить на закупку многозарядных ракетных комплексов типа HIMARS", - передала в воскресенье слова президента его пресс-служба.

"Нам необходимо углубить сотрудничество между союзниками по НАТО, чтобы вклад каждого в поддержку Украины продолжался", - сказал Карис.