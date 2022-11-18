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Военное обозрение

Суд в Нидерландах: Мы установили, что в 2014 году «Боинг» был сбит из ЗРК «Бук» с неподконтрольной Киеву территории

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня в Амстердаме после более чем двухлетних слушаний суд выносит свой вердикт по делу о «Боинге», сбитом в небе над Донбассом в 2014 году.

Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над Донецкой Народной Республикой был сбит пассажирский самолёт «Боинг», рейс MH17. В результате инцидента погибли почти 300 человек, находившихся на борту воздушного судна.

В августе того же года была создана Совместная международная следственная группа (куда представителей России не допустили).

В 2017 году страны-участницы группы приняли решение, что судебное разбирательство подозреваемых будет вестись в Нидерландах и в соответствии с их законодательством.

В 2019 году прокуратура Нидерландов заявила об установлении круга лиц, подозреваемых в аварии рейса MH17.

В марте 2020 года прошло первое судебное заседание по этому делу.

Подозреваемыми в ударе по «Боингу» в Амстердаме считают трёх россиян и одного украинца. Названы также их имена – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Так как ни один из них в суд не явился, их судят в заочном режиме. Версия о причастности к удару по самолёту расчёта системы ПВО ВСУ даже не принималась во внимание. Такое расследование... Такой суд...

Следственная группа пришла к выводу, что самолёт был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук» с территории, неподконтрольной Киеву, а подозреваемые якобы имели прямое отношение к принятию решения об ударе по самолету.

При этом одним из основных доказательств считаются аудиозаписи телефонных переговоров, опубликованных СБУ, которые в Москве называют сфабрикованными.

О том, как так получилось, что на кадрах, снятых самими же следователями в Нидерландах, показали фрагмент ракеты, которая легко отслеживалась как ракета из арсеналов ВСУ, ни следствие, ни суд не говорят ни слова. О том, куда исчезли днепропетровские диспетчеры, которые повели лайнер над эпицентром боевых действий, на суде тоже молчат. Видимо, в противном случае можно выйти на реальных виновников того рокового удара. А так - "всё в порядке": виновные были назначены Западом ещё до того момента, как ракета украинского ЗРК достигла гражданской цели, а устроенный суд превратился в цирк по притягиванию за уши удобной Западу и его киевским ставленникам версии.

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Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
Бук ЗРК
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